La startup veut livrer des colis dans l’espace pour profiter de l’avancée de la course aérospatiale

Quand Amazon a révolutionné le secteur du e-commerce – non seulement par ses offres et la disponibilité des produits, mais aussi par la qualité des livraisons -, peu imaginaient à l’époque appliquer le même concept, uniquement en dehors de la Terre. Californian Inversion, une startup co-fondée par Justin Fiaschetti, 23 ans, développe son activité précisément sur ce créneau, voulant livrer des commandes à travers l’espace.

Selon une interview accordée par l’entreprise au New York Times, l’idée d’Inversion est à la fois simple et ingénieuse : profiter de la croissance de la course aérospatiale pour le secteur privé et approvisionner un secteur qui, techniquement, n’existe même pas encore – livraisons de colis à destination et en provenance de divers points de la Terre, utilisant de petites capsules de capacité de vol orbital et qui peuvent théoriquement développer un mouvement de descente en chute libre jusqu’à 25 fois la vitesse du son (Mach 25ou absurde 30 626,10 km/h).

Lire aussi

La capsule Ray, d’un peu plus de 50 centimètres de diamètre, devrait commencer à être testée pour de vrai en 2023 : Inversion veut utiliser un modèle pour livrer de petits colis à travers l’espace à toutes les parties de la Terre (Image : Inversion/Disclosure)

Pour l’instant, les premiers tests n’impliquent pas encore de lancement dans l’espace, mais de petits planeurs depuis une piste d’atterrissage louée par la société près des montagnes de Santa Ana dans le comté d’Orange, en Californie.

Inversion y évalue la capacité d’atterrissage des commandes sans « besoin » d’espace – les capsules, qui ont une forme très similaire à celle d’une soucoupe volante, descendront en parachute, ralentissant un lancement orbital et, en théorie, stabilisant la commande – avouons-le, imaginez commander de la porcelaine chinoise et la faire livrer en morceaux au Brésil à cause des frottements atmosphériques et des turbulences évidentes qui l’accompagnent.

La capsule elle-même mesure 20 pouces – un peu plus de 50 centimètres (cm) – de diamètre, comparable aux boîtes en carton utilisées par notre bureau de poste (la plus grande ne dépasse pas 100 cm, selon le site Web de l’agence). Le but ultime est de standardiser une capsule plus grande, pas plus de 1,2 mètre (m), capable de stocker de petits colis.

En d’autres termes : oubliez la livraison d’un nouveau téléviseur, l’idée ici est de petits objets, faciles à emballer et à ranger dans de petits contenants.

Selon le procédé énoncé par l’entreprise : la commande passée serait stockée dans cette capsule, et cette capsule – une fois en orbite – aurait des capacités d’auto-navigation » ou » resterait à la dérive, alimentée par des panneaux solaires, jusqu’à ce qu’elle soit » convoquée » retour. la terre. De là, elle se positionnerait dans l’orientation liée au point de chute et, eh bien, se laisserait tomber, développant la vitesse mentionnée jusqu’à ce qu’elle passe la rentrée de l’atmosphère. Ensuite, les parachutes se déploieraient, donnant au paquet une décélération bien nécessaire, atterrissant doucement sur le sol à environ 10 miles de distance comme marge d’erreur pour l’emplacement souhaité.

« Il a fallu du temps pour s’ouvrir », a déclaré Fiaschetti, lors du test accompagné par le NYT. Le jeune PDG n’a toutefois pas précisé comment les capsules quitteraient la Terre. Il est à supposer qu’ils utilisent un système de covoiturage – c’est-à-dire «louer» un espace sur une fusée qui fonctionne avec la livraison de fret, comme le fait SpaceX dans certaines missions avec le Falcon 9. Le problème: le covoiturage coûte au moins 1 million de dollars américains (5,09 millions de reais) pour chacun entreprise qui utilise l’espace de la fusée – et ce prix augmente en fonction du poids de la commande.

Fiaschetti était stagiaire chez SpaceX avant d’abandonner l’université pour poursuivre un rêve avec Inversion. Il reconnaît lui-même qu’aujourd’hui, les coûts rendent l’activité principale de la startup pratiquement prohibitive, mais il s’attend à ce que la tendance à la baisse des prix (SpaceX a admis qu’il s’attend à voir le secteur réduire les valeurs lorsque Starship sera correctement positionné sur le marché, commercialement parlant). , qui sait quand cela arrive).

Les objectifs de l’entreprise vont toutefois au-delà des coûts élevés. La rentrée atmosphérique n’est pas exactement une promenade dans la fraîcheur de la nuit : en raison de la vitesse développée et des frottements qui empiètent sur la carrosserie du véhicule, les températures peuvent passer de « sans espace » à « infernales » en quelques secondes. Et en plus du risque de brûlure, il y a des turbulences, qui sont beaucoup, beaucoup plus importantes que lors d’un voyage en avion commercial moyen. Et le fait que la capsule d’Inversion soit beaucoup plus petite que, disons, un Starship ne fait qu’exacerber le problème :

« Tout devient beaucoup plus difficile lorsque vous avez un petit objet à contrôler [durante a reentrada]», a déclaré Seetha Raghavan, professeur de génie mécanique et aérospatial à l’université de Floride centrale, entendue par le NYT. « Résister à la chaleur, aux vibrations et à la décélération d’une capsule serait beaucoup plus compliqué à mesure que la capsule rétrécit. »

Au-delà du problème des débris spatiaux : un sujet déjà largement évoqué du fait de la présence de méga constellations de satellites là-haut, Inversion pourrait finir par y contribuer. La société affirme que ses capsules seront fabriquées avec un matériau beaucoup moins réfléchissant que l’aluminium/acier utilisé dans d’autres objets humains, de sorte que les observations astronomiques ne seraient pas affectées. Mais la livraison des colis dépendrait encore d’un signal envoyé à la capsule, autorisant sa descente. Cela signifie que, pendant une courte ou une longue période, une commande peut rester dans l’espace… enfin, prendre de la place. Et tout ce qui est stationnaire sur l’orbite terrestre comporte un risque de choc.

En tout cas, Fiaschetti reconnaît que tout cela est encore à un stade très précoce de développement et de processus créatif. Même le parachute qui « a mis trop de temps à s’ouvrir » ne l’a pas découragé.

« Lorsque vous êtes au début du développement, vous vous attendez à ce que les choses ne se passent pas aussi bien que vous le souhaitez », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas pour rien que les gens appellent les travaux matériels ‘technologie dure' ».

Inversion prévoit d’avoir une capsule entièrement développée et opérationnelle d’ici 2025.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !