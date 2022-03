Un astéroïde qui aurait pu frapper la Terre en 2023 s’est révélé sûr

Pendant plusieurs jours, on a calculé que l’astéroïde 2022 AE1 aurait pu frapper la Terre le 4 juillet 2023, mais des calculs ultérieurs l’ont empêché.

Le 6 janvier de cette année, un astéroïde a été découvert, ce qui a sérieusement alerté les scientifiques ; les calculs sur son orbite laissaient en effet croire à un impact contre la Terre le 4 juillet 2023. Pour rendre le scénario encore plus inquiétant, le fait que le niveau de risque continuait d’augmenter de jour en jour. Depuis 2022 AE1 – c’est le nom de la « pierre de l’espace » – a un diamètre estimé à 70 mètres, toute collision avec la surface de la terre peut causer de graves dommages au niveau local, surtout si une zone densément peuplée est impliquée. Heureusement, les observations de suivi menées après la découverte ont d’abord atténué puis complètement évité le danger, mais nous sommes vraiment passés très près d’une urgence « sans précédent » pour l’humanité.

Tout a commencé lorsque le télescope de l’observatoire du mont Lemmon en Arizona, qui fait partie du réseau de surveillance des objets proches de la Terre (NEO) Catalina Sky Survey (CSS), a ciblé 2022 AE1. L’impact futur potentiel a été calculé par le système automatisé de détermination de l’orbite des astéroïdes (AstOD). Étant donné que davantage de détections sont nécessaires pour déterminer le risque réel d’impact avec la Terre, après la découverte, les astronomes se sont mis au travail pour effectuer toutes les simulations et tous les calculs nécessaires. Presque exactement trois jours après la première observation, les probabilités d’impact ont été calculées à 1 sur 2 900 (un peu d’un point de vue astronomique), elles sont tombées à 1 sur 1 800 après 5,9 jours et 1 sur 1 500 après 7,1 jours. Le risque grandissant a fait sursauter plusieurs chaises et il n’est pas peu probable d’imaginer dans les centres de recherche des scènes semblables à celles vues dans Don’t Look Up, immédiatement après la découverte de la comète Dibiansky (naturellement avec les justes proportions, étant donné que le ciel céleste corps du film avait un diamètre de 9 kilomètres et donc la capacité de déclencher une extinction de masse). À 7,9 jours, le risque a diminué à 1 chance sur 2 800, mais est ensuite remonté à 1 sur 1 700 après 8,1 jours.

Crédit : ESA

À ce moment-là, la Pleine Lune s’est révélée et les chercheurs ont perdu la capacité de continuer à surveiller l’astéroïde 2022 AE1, rendant l’attente particulièrement énervante, comme le souligne dans un communiqué de presse l’astronome Marco Micheli du Near-Earth Object Coordination Center (NEOCC). de l’Agence spatiale européenne (ESA). « En près de dix ans à l’ESA, je n’ai jamais vu un objet aussi risqué », a déclaré le Dr Micheli. « C’était excitant de tracer 2022 AE1 et d’affiner sa trajectoire jusqu’à ce que nous ayons suffisamment de données pour dire avec certitude que cet astéroïde ne nous frappera pas », a ajouté le scientifique. Lorsque la perturbation de la Lune s’est écartée, une probabilité d’impact de 1 sur 71 000 a été déterminée le jour 16.1 et par la suite un risque zéro a été déterminé. On sait désormais que le 4 juillet 2023, l’astéroïde 2022 AE1 passera à environ 10 millions de kilomètres de la Terre (plus de 20 fois celui qui nous sépare de la Lune) et qu’il n’y aura aucun risque de collision. Pas seulement l’année prochaine, mais pour les cent prochaines années, selon les chercheurs.

« L’astéroïde 2022 AE1 ne présente aucun risque d’impact », a commenté la scientifique Laura Faggioli, également experte au NEOCC qui a calculé l’orbite de 2022 AE1. « Si la trajectoire de 2022 AE1 était restée incertaine, nous aurions utilisé tous les moyens possibles pour continuer à l’observer avec les plus grands télescopes dont nous disposons. Depuis qu’il a été retiré de notre liste de risques, nous n’avons plus besoin de le suivre : il est temps de passer au suivant », a déclaré le scientifique. Bien que le risque d’impact avec cette pierre de l’espace ait été écarté, nous devrons tôt ou tard faire face à l’un de ces objets depuis l’espace lointain. On estime que tous les 100 millions d’années un colosse tel que Chicxulub, l’astéroïde qui a causé l’extinction des dinosaures, s’écrase sur la Terre. Précisément à la lumière de ce risque, les scientifiques étudient des méthodes pour dévier les trajectoires des astéroïdes, ce que la sonde DART tentera de démontrer dans sa première mission de défense planétaire.