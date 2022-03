Comment la fin des partenariats de recherche avec la Russie pourrait-elle affecter la science mondiale ?

Tel que rapporté par Apparence numérique, pour protester contre l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Allemagne a décidé d’arrêter toute coopération scientifique avec le pays dirigé par Vladimir Poutine. Par ailleurs, alors que le partenariat de la Station spatiale internationale (ISS) était envisagé au-dessus des barrières géopolitiques, des interrogations se posent déjà sur l’avenir du laboratoire orbital, construit et entretenu par un consortium de 15 pays dont les États-Unis et la Russie sont les plus membres. membres importants. Certaines universités du monde entier mettent également fin à des projets de recherche et à une coopération scientifique avec des institutions russes. En d’autres termes, la guerre détruit d’importants partenariats scientifiques, ce qui peut avoir des répercussions sur le développement de la science mondiale.

La participation de la Russie à la Station spatiale internationale (ISS), semble-t-il, demeure. Image : NASA

Lisa Janicke Hinchliffe, coordinatrice des services d’éducation à l’information et d’enseignement et professeure à la bibliothèque universitaire de l’université d’Illinois Urbana-Champaign, États-Unis, a cosigné un article sur ce découplage scientifique, publié par Société d’édition savante, The Scholarly Kitchen.

Historiquement, les universités américaines et européennes ont suivi une politique d’ouverture à la recherche et à la collaboration scientifique avec d’autres nations, même en temps de conflit.

Les collaborations scientifiques entre et entre les pays facilitent l’approfondissement des liens. En période de tension, les partenariats servent de lieu d’intérêt partagé et de terrain d’entente qui peuvent aider à désamorcer les tensions et à ramener les choses à un état plus pacifique. Dans les situations de conflit, les collaborations en cours servent de base pour faciliter le rétablissement des relations post-conflit.

Il existe de nombreux exemples de diplomatie scientifique, notamment les relations de l’époque de la guerre froide avec l’URSS, les investissements plus récents dans les échanges scientifiques et éducatifs avec la Chine et certains travaux d’organisations non gouvernementales en cours avec la Corée du Nord.

« Il y a de réelles préoccupations concernant le partage d’informations avec des adversaires », a déclaré Lisa dans une interview avec le site Web. Bureau des nouvelles. «Mais le détournement soudain et rapide de la diplomatie scientifique a été définitivement remarquable. Au cours de trois jours intenses de recherche et d’écriture, nous avons dû mettre à jour à plusieurs reprises à partir de l’observation de quelque chose en cours de discussion afin qu’il soit mis en œuvre. Le lendemain, la pièce était un peu obsolète car d’autres mesures ont été prises.

Certaines institutions de recherche rompent leurs collaborations scientifiques avec la Russie depuis l’invasion de l’Ukraine. La chercheuse Lisa Janicke Hinchliffe estime que ces actions constituent un changement de politique important dans une longue tradition de diplomatie scientifique. Crédit : Cindy Bryan – Bureau de presse

Pour le chercheur, non seulement il s’agit d’un changement de politique important, mais cela se produit très rapidement. « Étant donné que certaines de ces collaborations ont pris des années, voire des décennies, la vitesse signale l’urgence du moment. En même temps, on espère qu’il ne s’agit pas d’une action irréfléchie avec des conséquences imprévues à long terme.

Selon Lisa, la décision simultanée de soutenir et de renforcer les liens de recherche avec l’Ukraine mérite également d’être notée. « Des efforts importants sont déployés pour soutenir l’immigration d’universitaires et d’étudiants par des voies qui leur permettront de poursuivre leur travail universitaire », a déclaré le scientifique. « Les organismes subventionnaires explorent des programmes de subventions ‘sauter sur’ pour les chercheurs ukrainiens de rejoindre des projets existants. Et les éditeurs ont ouvert leurs documents aux Ukrainiens. Nous voyons également les médias de masse supprimer murs de paiement dans sa couverture de l’invasion russe et de la réponse mondiale ».

L’avenir des projets scientifiques en cours est incertain

Interrogée par la journaliste Jodi Heckel sur la manière dont cela affectera les projets de recherche en cours et l’effet à long terme sur les collaborations futures, Lisa a déclaré que tout cela était encore très trouble. « Certains gouvernements affirment que même s’ils cessent d’avoir des relations formelles avec les institutions et organisations russes, ils encouragent les scientifiques à poursuivre leur engagement individuel. Cependant, on ne sait pas ce que cela pourrait signifier réellement. Continuer à travailler ensemble lorsque des projets sont soudainement non financés semble assez difficile à maintenir.

Selon Lisa, en même temps, certains affirment que couper les ponts ferait plus de mal que de bien. « Les considérations sont très complexes. En regardant vers la fin de ce conflit, on peut s’attendre à ce que certains projets ne reprennent jamais. D’autres peuvent se rétablir, mais lentement, ne serait-ce qu’à cause de la logistique et de la paperasserie », explique le chercheur, qui estime que même si les liens ne sont pas coupés, il y aura le défi de rétablir la confiance.

« Il existe également des effets potentiels de second ordre sur la confiance qui submergent d’autres collaborations scientifiques », a expliqué Lisa. « Les partenaires d’autres pays peuvent être moins confiants dans l’engagement mutuel à la lumière du découplage rapide de la Russie. Il convient également de noter que la Chine ne rompt pas ses liens formels avec la Russie. En conséquence, de nombreux analystes réfléchissent également à des scénarios sur ce que pourrait signifier un couplage Chine-Russie plus étroit. »

Rappelons que face aux sanctions imposées par les pays occidentaux en réponse à l’invasion de l’Ukraine, la Russie a révélé son intention d’établir des partenariats commerciaux avec la Chine pour garantir l’acquisition de composants vitaux de l’industrie spatiale.

Concernant l’effet de ce scénario sur l’édition scientifique, Lisa a révélé que les éditeurs doivent déjà aligner leurs pratiques commerciales sur les diverses sanctions qui ont été mises en place. «Ils subissent également des pressions de diverses sources pour rompre les liens avec la Russie. Un éditeur de revue a déclaré que les manuscrits d’auteurs d’institutions russes seraient rejetés, et d’autres disent qu’ils envisagent une telle politique. Selon le chercheur, le ministère de l’Éducation et des Sciences de l’Ukraine a demandé que les plateformes Web de la Science et scopus cesser d’indexer les revues publiées par les institutions russes.

