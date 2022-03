Une agence russe publie une vidéo montrant l’ISS en train de s’effondrer

Une vidéo plutôt cryptique publiée par l’agence de presse d’État russe RIA Novosti montre la Station spatiale internationale (ISS) en train de s’effondrer après le départ des cosmonautes russes. La publication n’avait pas beaucoup de contexte, cependant, elle était considérée comme une menace par la presse américaine.

Selon NASA Watch, un blog spécialisé dans l’actualité spatiale, la vidéo traite clairement d’une menace du patron de la Russian State Space Corporation (Roscosmos) envers l’ISS et de toute la coopération spatiale entre la Russie et les États-Unis qui a conduit à sa construction. et opération depuis l’avant-poste.

« RIA Novosti, contrôlée par le gouvernement russe, a publié une vidéo sur Telegram, réalisée par Roscosmos, où les cosmonautes disent au revoir à Mark Vande Hei sur l’ISS, partent, puis le segment russe se sépare du reste de l’ISS », a-t-il tweeté. , en utilisant les balises Nasa et Ukraine.