L’Ukraine utilise un drone qui pourrait « changer la donne » contre la Russie

L’armée ukrainienne utilise des drones capables de transporter 3 kg d’explosifs et de frapper des cibles russes jusqu’à 48 kilomètres derrière les lignes ennemies, a déclaré un ingénieur ukrainien au Times de Londres. Les drones, baptisés Punisher, pourraient « changer la donne » dans le conflit entre la résistance ukrainienne et les troupes russes.

Eugene Bulatsev, un ingénieur ukrainien chez UA-Dynamics, a déclaré au Times que les drones ont effectué plus de 60 missions « réussies » depuis le début de l’invasion. « C’est le moyen le moins cher et le plus simple de frapper à longue distance sans risquer la vie de civils », a déclaré Bulatsev.

Les drones électriques Punisher ont une envergure de 23 mètres, peuvent voler pendant des heures à 1 300 pieds et n’ont besoin que des coordonnées de la cible pour effectuer une mission automatiquement. Un drone de reconnaissance plus petit, le Spectre, accompagne le Punisher dans les missions d’identification des cibles avant les frappes.

Un groupe de vétérans a fondé la société de fabrication de drones UA-Dynamics peu de temps après le déclenchement des combats dans l’est de l’Ukraine en 2014. « Les trois quarts de nos employés sont des vétérans, avec une expérience des opérations spéciales en territoire ennemi », a déclaré Maxim Subbotin, expert en marketing et non officiel. porte-parole de UA-Dynamics, au journal.

Bulatsev a déclaré que les principales cibles sont fixes, y compris les dépôts de carburant et de munitions, les stations de guerre électronique et contre-électronique et les systèmes anti-aériens russes.

L’ingénieur ukrainien avait déjà déclaré au Sun que les drones Punisher « font des ravages derrière les lignes pro-russes dans le Donbass depuis des années, car l’ennemi n’a aucune idée de ce qui les a frappés ». Selon lui, le drone est relativement petit et léger, et n’est pas détecté par les radars.

« De plus, le drone peut transporter trois bombes à la fois ou toucher trois cibles distinctes, et retourner à la base pour être rechargé et renvoyé au combat en quelques minutes », a déclaré Bulatsev.

Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a confirmé à Sky News que l’Ukraine était en mesure d’arrêter les avancées russes à l’aide de drones. « Nous avons vu des images que nous ne pouvons pas vérifier, mais nous avons vu des images d’Ukrainiens utilisant des UAV (véhicules aériens sans pilote) pour attaquer des convois d’essence, des lignes logistiques, nous avons vu des lignes exploser, toutes les choses auxquelles vous pensez quand il s’agit de résistance. »

En plus des drones Punisher, l’armée ukrainienne utilise également une vingtaine de drones Bayraktar TB2 de Turquie. Des vidéos partagées la semaine dernière ont montré au moins une frappe de drone ukrainien TB2 détruisant une colonne de chars et de véhicules blindés russes.

Source : Business Insider

