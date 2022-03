Quelle est l’importance de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, prise par les Russes hier

Aux premières heures d’hier, les Russes ont bombardé un bâtiment faisant partie du complexe de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia (Zaporijia) à Enerhodar, dans le sud de l’Ukraine. C’était la première fois qu’une guerre se déroulait si près d’une centrale nucléaire, et l’acte a été condamné internationalement, mais quel est le vrai risque de cette action militaire ?

L’accident nucléaire de la centrale de Zaporizhzhia serait-il la « fin de l’Europe » ? Non, disent les experts

La crainte initiale était que des explosifs frappent l’un des réacteurs de la centrale, provoquant une catastrophe nucléaire majeure. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a même déclaré que l’incident pourrait marquer la « fin de l’Europe », et son ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré que « si (la centrale) explosait, (l’accident) serait 10 fois plus important que Tchernobyl ».

Cette comparaison n’est tout simplement pas correcte, car Zaporizhzhia est une centrale nucléaire plus moderne et plus sûre que celle de Tchernobyl. Les réacteurs de Tchernobyl étaient des RBMK, modérés avec de l’eau et des blocs de graphite, tandis que les réacteurs de la centrale de Zaporizhzhia utilisent la technologie VVER, avec modération à l’eau, considérée comme beaucoup plus sûre par les experts.