Un robot araignée pour réparer les satellites en orbite de la mission OSAM-1 de la NASA

La NASA a annoncé que sa mission OSAM-1 (On-orbit Servicing, Assembly, and Manufacturing Mission 1) a passé la phase critique de revue de conception. Cette mission sera la première à ravitailler un satellite qui n’est pas prévu pour la maintenance avec un robot.

Jusqu’à aujourd’hui, cette idée ressemblait à de la science-fiction, mais le robot Spider (Space Infrastructure Dexterous Robot) de Maxar Technologies est bien réel. Avec lui, la NASA espère prouver un concept et, comme le dit la version OSAM-1, briser ce paradigme avec sa charge utile.

Le projet de ravitaillement et de réparation de satellites en orbite bénéficie d’investissements de la NASA depuis 2015, à travers le programme Point de basculement.

Le robot araignée a deux bras robotiques pour le ravitaillement et les réparations

La charge utile de réparation comprend 16 sous-systèmes tels que des outils, des systèmes de vision et deux bras robotisés. Le vaisseau spatial qui transportera la mission OSAM-1 mesure 4,2 mètres de haut et attend sa charge utile depuis mai 2021. Cette étape importante a été franchie par l’agence et Maxar Technologies moins d’un an après.

Dans cette étape d’évaluation, les ingénieurs de la NASA ont confirmé que la conception d’OSAM-1 est prête et répond aux exigences spécifiées. La prochaine étape est la fabrication, l’assemblage et l’intégration de ce vaisseau robot.

Dans la vidéo ci-dessus, vous pouvez voir une simulation du robot Spider réparant un satellite en orbite. Dans l’image qui illustre ce post, on voit une illustration d’OSAM-1 ravitaillant Landsat 7, lancé en 1999. Il a été choisi pour le premier test de la mission, lors de son lancement, qui devrait se dérouler jusqu’en 2025.

L’objectif initial de la mission OSAM-1 est de réparer et d’entretenir des satellites déjà lancés, mais à terme, il s’agira de construire et d’assembler des équipements en orbite. Il est impossible de ne pas penser aux stations de construction et de réparation de Star Trek.

Source : Ars Technica

