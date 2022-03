Elon Musk exhorte les Ukrainiens à la prudence avec les terminaux Starlink, possibles cibles russes

En outre, dans un autre tweet, il a rappelé que la Russie avait des décennies d’expérience dans l’atteinte d’objectifs grâce à ses communications par satellite. A titre d’exemple, il a cité le cas du président tchétchène Djokhar Dudayev, tué en 1996 avec deux missiles après avoir fait découvrir son téléphone satellite. Son signal a été intercepté alors qu’il parlait à un membre du parlement russe.

SpaceX a redonné la priorité à la cyberdéfense et a surmonté le brouillage des signaux. Provoquera de légers retards dans Starship & Starlink V2. – Elon Musk (@elonmusk) 5 mars 2022

Après l’invasion de l’Ukraine, SpaceX s’est soucié d’assurer la sécurité de ses satellites et de ses services. Cette semaine, la société a annoncé quelques propositions pour assurer la pérennité et la sécurité des satellites Starlink.

De plus, aujourd’hui (le 5), Elon Musk a publié quelque chose de grandiloquent, qui déplacera la priorité de SpaceX vers la cybersécurité et la résolution des embouteillages, et cela pourrait entraîner de légers retards sur Starship et la prochaine version de Starlink, Starlink V2.