Quelles sont les armes thermobariques que l’Ukraine accuse la Russie d’utiliser pendant la guerre

L’Ukraine a accusé la Russie d’avoir utilisé des armes thermobariques, ou bombes à vide, sur son pays lors de l’invasion. Les armes thermobariques sont connues pour leur terrible pouvoir destructeur et comme la bombe non nucléaire la plus puissante au monde.

L’accusation a été portée par Oksana Markova, ambassadrice d’Ukraine à l’ONU, et également confirmée par Ben Wallace, secrétaire britannique à la sécurité. Selon la BBC, une bombe thermobarique aurait été utilisée par l’armée russe pour détruire la raffinerie de pétrole d’Okhtyrka à Soumy, en Ukraine. Cependant, la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré qu’elle n’avait aucune confirmation à ce sujet.

The russian army has deployed the TOS-1 heavy flamethrower which shoots thermobaric rockets, the was South of Belgorod. pic.twitter.com/XCxMI3bNB3 — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) February 26, 2022