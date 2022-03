Qu’est-ce que la rasputica et pourquoi la boue peut être un problème sérieux pour l’invasion russe de l’Ukraine

Le phénomène a stoppé de nombreuses armées par le passé et pourrait ralentir l’offensive armée au profit de la résistance ukrainienne.

Rien ne laisse présager que Poutine ait l’intention de s’arrêter, mais les opérations militaires en Ukraine, qui serrent progressivement Kiev sous l’emprise de trois armées avançant du Sud, de l’Est et du Nord, risquent de devoir composer avec la rasputica, la période de l’année où les chemins de terre peut devenir complètement infranchissable et difficile à franchir.

Qu’est-ce que la rasputica

Rasputica est le terme russe désignant deux saisons de l’année, le printemps et l’automne, lorsque le dégel et les fortes pluies transforment des territoires entiers en marécages boueux, un phénomène que l’on observe en Ukraine, en Russie et en Biélorussie en raison d’un mauvais drainage des sols argileux en contrebas, et est également noté en Suède (menföre) et en Finlande (kelirikko). Ces conditions sont bien connues pour être une limitation majeure aux déplacements dans les zones rurales non desservies par des routes goudronnées – pendant cette période de nombreuses zones sont soumises à des restrictions et des fermetures – mais surtout elles peuvent représenter un grand avantage défensif en temps de guerre.

La boue de ces régions a arrêté de nombreuses armées dans le passé, sauvant par exemple la ville russe de Novgorod de la conquête et du pillage lors de l’invasion mongole du XIIIe siècle. Et même lors de l’invasion française de la Russie en 1812, Napoléon a trouvé un grand obstacle à son avance dans la boue. Sur le front de l’Est, pendant la Seconde Guerre mondiale, la rasputica d’automne ralentit l’avancée allemande lors de la bataille de Moscou (d’octobre 1941 à janvier 1942).

La rasputica de printemps, en revanche, est un problème plus grave que l’automne, car le dégel peut se combiner à de fortes pluies, déstabilisant le sol jusqu’à plusieurs centimètres de profondeur et rendant la guerre motorisée extrêmement difficile. Au cours de l’invasion en cours, il a déjà été rapporté que des chars russes étaient embourbés dans la boue près de la frontière sud-est, créant l’opportunité d’une résistance féroce de l’Ukraine.

Début janvier, le président américain Joe Biden a déclaré que «Poutine devra attendre que la terre gèle avant de pouvoir la traverser » . À l’époque, on croyait que l’invasion russe de l’Ukraine commencerait à la mi-février, lorsque le gel serait à son apogée.

Le dégel aidera-t-il l’Ukraine ?

En ce qui concerne les conditions météorologiques à long terme dans l’est de l’Ukraine, il n’y a actuellement aucun signe de dégel rapide et des températures inférieures à zéro jour et nuit sont attendues pour les deux prochaines semaines. Dans la partie centrale du pays, les conditions météorologiques seront similaires, même s’il y aura des journées ensoleillées avec des températures au-dessus du point de congélation.

Cependant, le climat change et les choses peuvent encore changer. « Ce que nous voyons sur une trajectoire à long terme, c’est moins de jours avec une couverture de neige et des nuits glaciales. Ici, nous voyons certainement un réchauffement beaucoup plus fort que la moyenne mondiale« Il a dit au CNN Svitlana Krakovska, directrice du Laboratoire de climatologie appliquée à l’Institut ukrainien d’hydrométéorologie de Kiev.

Selon Dara Massicot, chercheuse politique senior à l’American RAND Corporation, « bien que le sol gelé serait utile aux forces russes, ce n’est pas un facteur déterminant. Il est important de garder à l’esprit que les missiles de précision et les frappes aériennes ne sont pas affectés par ce facteur« . D’autre part, souligne l’expert, la préparation des forces armées russes s’est considérablement améliorée au cours de la dernière décennie et de nombreux militaires russes ont acquis une expérience de combat en Syrie. « Ils s’entraînent toute l’année, ils ont donc de l’expérience avec différentes conditions météorologiques – ajouté Massicot -. Et pour pallier le danger de rasputica, la Russie a envoyé du matériel logistique, dont des véhicules de dépannage ».