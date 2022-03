La force avec laquelle un brachiosaure a expulsé son vomi était suffisante pour nous tuer

La recherche sur les dinosaures va bien au-delà de déterrer leurs os et de retracer leurs apparences. Une science appelée « ichnologie » cherche précisément à retrouver des traces d’êtres vivants anciens et à établir leurs comportements, leurs modes de procréation, d’alimentation, etc. Et parfois, cela nous amène à des découvertes pittoresques : par exemple, le brachiosaure herbivore géant pourrait vous tuer à la force de son propre vomi.

Brachiosaurus, au cas où vous ne vous souviendriez pas, est l’un des dinosaures les plus faciles à reconnaître : de taille immense, avec un cou énorme, il atteignait 12 mètres de haut (de la base du cou à la tête) ; presque le double si nous l’étirions de la tête à la queue. dans le vieux film parc jurassiqueil fut l’un des premiers à apparaître.

L’information plutôt bizarre a été calculée dans le livre Dinosaures sans os”, qui introduit le lecteur à l’ichnologie, détaillant ses processus de recherche et ses découvertes. Et à l’intérieur du livre, il y a un diagramme qui montre les calculs qui ont conduit à la conclusion mortelle (pour nous et les petits dinosaures, du moins).

D’après le calcul, que vous pouvez voir dans le schéma ci-dessous, on considère que Brachiosaurus était capable d’expulser 50 kg de vomi – quelque chose de raisonnable, compte tenu de la taille de l’animal et de son régime alimentaire (les experts estiment l’apport de près de 400 kg de matière végétale par jour) . Si le matériau a été expulsé de la bouche de l’animal avec le cou étendu et la tête pointée vers le bas, on parle alors d’environ 13 m.

Brachiosaurus avait la capacité d’expulser le vomi avec une telle force qu’il formait des cratères au point d’impact (Image : Dinosaures sans os/Tony Martin/Reproduction)

Nous n’avons pas besoin des résultats numériques pour dire avec certitude : ce serait plus que suffisant pour tuer n’importe quel dinosaure de petite ou moyenne taille qui se trouvait sous la « cascade alimentaire » – oh, oui : et n’importe quel humain aussi.

En fait, le livre postule que la force d’impact du matériau avec le sol – vraisemblablement sableux, avouons-le – serait suffisante pour laisser un petit cratère sur le site de l’impact.

Le postulat est repris dans la communauté scientifique car, selon l’ouvrage, des fossiles d’un petit dinosaure – l’ouvrage ne dit pas lequel – ont été retrouvés dans un mini cratère de ce type. Le contexte n’est pas exactement expliqué car la situation est plus positionnée pour le calcul de ce qui s’est passé, mais il n’est pas difficile (ni même agréable) d’imaginer un brachiosaure crachant une pluie de vomi sur tout ce qui se trouve sur son passage.

