Une fusée chinoise est entrée en collision avec la Lune ce matin, selon des experts

Après environ un mois d’anticipation, les experts ont confirmé que le premier étage d’une fusée chinoise, pesant environ trois tonnes, est entré en collision avec la Lune tôt vendredi. Selon la BBC, l’impact s’est produit à 9h25, heure de Brasilia.

Le site de la collision est le cratère Hetzsprung, de 530 km de diamètre et situé sur la face cachée de la Lune, qui n’est pas visible de la Terre. Avec ça, il faudra encore un peu de temps pour se faire une idée des effets de l’impact, mais tout au plus un petit cratère et un peu de poussière sont à prévoir.

La fusée est la première étape d’une Longue Marche 3C qui a lancé la mission chinoise Chang’e 5-T1 en octobre 2014. Après avoir rempli sa mission, la fusée a été abandonnée dans l’espace et est restée en orbite autour du Soleil sans être observée.

À l’origine, l’objet était considéré comme le deuxième étage d’une fusée SpaceX Falcon 9 qui a lancé le satellite DSCOVR pour la NASA. Ironiquement, la mission du satellite est d’observer la surface de la Lune, mais l’astronome Bill Gray, qui a fait l’identification initiale, a affirmé qu’elle était incorrecte en raison d’une erreur dans ses calculs.

Le Brésilien a aidé à l’identification de la fusée chinoise

L’avis de correction publié par Gray est intervenu après avoir reçu une note de Jon Giorgini, ingénieur au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA. « Il [Giorgini] a écrit à gray […] expliquant que la trajectoire du vaisseau spatial DSCOVR ne s’est pas particulièrement rapprochée de la lune, et qu’il serait donc un peu étrange que le deuxième étage s’éloigne suffisamment pour la toucher », a rapporté Eric Berger sur le site Ars Technica, qui avait rapporté pour la première fois l’information.

« Invité par le courrier électronique de Jon, j’ai fouillé dans mes fichiers de courrier électronique pour me rappeler pourquoi j’avais initialement identifié l’objet comme étant l’étape DSCOVR en premier lieu, il y a sept ans. Je l’ai fait en toute confiance que cela prouverait que l’objet était, en fait, la deuxième étape de DSCOVR », a écrit Gray dans sa mise à jour.

Il utilisait les données du Catalina Sky Survey, qui suit souvent des objets géocroiseurs pour évaluer les menaces qui pèsent sur la planète. Selon Gray, Catalina a trouvé un objet environ un mois après le lancement de DSCOVR, désigné WE0913A, qui au début était considéré comme un objet naturel.

« Peu de temps après, un astronome au Brésil a noté dans un groupe de discussion que l’objet était en orbite autour de la Terre, pas du Soleil, suggérant qu’il pourrait s’agir d’un objet fabriqué par l’homme », a déclaré Gray. Après quelques conversations avec l’astronome, Gray et d’autres chercheurs ont découvert que WE0913A avait dépassé la Lune deux jours après le lancement de DSCOVR.