Un dinosaure découvert en Chine pourrait être le plus vieux stégosaure du monde

Ce vendredi (4), le Apparence numérique a rendu public la découverte au Brésil du plus ancien précurseur des dinosaures en Amérique du Sud. Dans le même esprit de #flashbackvendredi (Vendredi TBT), le sauvetage du passé est maintenant un stégosaure fossilisé trouvé en Chine qui, selon ses découvreurs, est la plus ancienne des espèces jamais trouvée en Asie. Plus que cela : le spécimen est peut-être le plus ancien du monde.

Les fossiles de Stegosaurus trouvés en Chine comprennent des os de la vertèbre caudale, de la coracoïde, de la vertèbre dorsale, du fémur, du péroné, du métatarse, des côtes, de l’omoplate, de la colonne vertébrale et du tibia. Crédit : Dai Hui, Li Ning, Susannah CR Maidment, Wei Guangbiao, Zhou Yuxuan, Hu Xufeng, Ma Qingyu, Wang Xunqian, Hu Haiqian et Peng Guangzhao

Un article publié jeudi (3) dans Journal de paléontologie des vertébrés révèle que le dinosaure, qui mesurait environ 2,8 m (petit pour un stégosaure), vivait dans la région il y a environ 170 millions d’années, durant la phase bajocienne de la période jurassique, bien avant les stégosaures que l’on connaît à ce jour.

Selon l’étude, l’animal à queue épineuse pourrait mesurer jusqu’à 9 mètres de long. Cependant, on ne sait pas si le spécimen trouvé est un bébé ou juste un petit adulte, mais sa découverte pourrait en dire plus sur l’évolution du genre Stegosaurus – un processus dont on sait très peu de choses.

Parmi les restes trouvés figuraient des os de l’épaule, du dos, des cuisses, des pieds, de la colonne vertébrale et des côtes. Ils ont été examinés par une équipe de paléontologues dirigée par Dai Hui du Département d’exploration et de développement des ressources géologiques et minérales de Chongqing, une ville du sud-ouest de la Chine, et comparés à d’autres fossiles de stégosaures.

Le Stegosaurus chinois est-il un « chaînon manquant » entre les dinosaures ?

Selon les résultats de l’analyse, l’animal nouvellement trouvé, nommé Bashanosaurus primitivus (en référence à « Bashan », l’ancien nom de la région où il a été découvert, et « premier », en latin), a des caractéristiques communes avec d’autres stégosaures. Cependant, certains aspects sont uniques. Son épaule est plus petite et moins développée, son fémur est légèrement différent et il a des lames plus étroites – mais des bases plus épaisses – dans l’armure qui va du haut de la tête à la pointe de la cause.

Il a également des caractéristiques en commun avec les premiers dinosaures blindés (à écailles dures), qui vivaient environ 20 millions d’années plus tôt. Cela suggère que Bashanosaurus pourrait être un « chaînon manquant » entre ces dinosaures plus anciens et les stégosaures plus récents.

« Le Bachanosaurus peut être séparé des autres stégosaures du Jurassique moyen, et il représente clairement une nouvelle espèce », a déclaré Hui. « De plus, notre analyse de l’arbre généalogique indique qu’il s’agit de l’un des premiers stégosaures divergents, avec le lézard de Chongqing (Chungkingosaurus) et le Huayangosaurus. Tous ont été découverts dans la formation de Shaximiao du Jurassique moyen et supérieur en Chine, ce qui suggère que les stégosaures pourraient être originaires d’Asie.

« La découverte de ce stégosaure du Jurassique moyen chinois ajoute à un nombre croissant de preuves que le groupe a évolué au début du Jurassique moyen, ou peut-être même au début du Jurassique, et en tant que tel représente certains des premiers dinosaures connus », a-t-il déclaré. paléontologue Susannah Maidment, du Natural History Museum, Londres, Royaume-Uni. « La Chine semble avoir été un point chaud pour la diversité des stégosaures, avec de nombreuses espèces maintenant connues du Jurassique moyen à la fin du Crétacé précoce. »

