Les guerres coûtent cher. Et la guerre russo-ukrainienne coûte encore plus cher aux Russes : la semaine dernière, le pays dirigé par Vladimir Poutine a procédé à l’invasion militaire de l’Ukraine, forçant la communauté internationale à imposer de sévères sanctions économiques au pays et, à son tour, à temps, a obligé la direction de l’agence spatiale Roscosmos à réduire les salaires afin de compenser les dommages.

L’information provient d’une source qui s’est entretenue avec l’agence d’État russe RIA Novosti sous couvert d’anonymat. Selon cette personne, Dmitri Rogozine, le directeur de Roscosmos, a imposé une baisse de 30 % des salaires des dirigeants de l’agence – dont le sien.

Rasoir dans la chair : Dmitri Rogozine, directeur de l’agence spatiale russe Roscosmos, s’est retrouvé obligé de réduire son propre salaire et celui de plusieurs managers afin de compenser la perte financière causée par les sanctions internationales sur la guerre contre l’Ukraine (Image : Wikimedia Commons / Reproduction)

L’action vient également comme un moyen de compenser l’isolement de Roscosmos de la communauté aérospatiale internationale.

Au milieu d’une série de discours bizarres prononcés par le réalisateur – qui a catégoriquement déclaré que OneWeb faisait face à un risque de faillite (ce n’est pas le cas) et que la Russie pourrait ne pas empêcher la Station spatiale internationale (ISS) de tomber sur les États-Unis ou ses alliés -, Rogozine a vu le Les partenariats stratégiques de l’agence russe ont été suspendus ou carrément annulés.

Cela n’aura pas beaucoup d’impact sur les finances personnelles du réalisateur : selon le New York Times, Rogozine a gagné environ 775 000 dollars en 2020, la dernière année où son salaire a été rendu public. Plus loin, en 2018 et 2019, il s’est accordé une série d’augmentations de salaire mal expliquées, augmentant encore la « rémunération ».

Pourtant, la situation montre comment Roscosmos a «senti le coup»: avec des sanctions économiques, la Russie est effectivement interdite d’acheter ou de vendre plusieurs matériaux essentiels au développement de son programme aérospatial. Cela, et les partenariats à long terme, comme celui avec OneWeb cette semaine, commencent à s’estomper. Avec eux vont les revenus de Roscosmos et, par conséquent, les salaires de ses employés.

Il est difficile de savoir combien de temps durera cette situation, mais même si la guerre prenait fin demain, la Russie aurait encore à faire face au goût amer de perdre des partenariats importants, cultivés au fil des décennies. Se remettre de cela ne sera pas facile – et ce sera certainement le plus grand défi auquel sera confronté le gouvernement de Vladimir Poutine.

