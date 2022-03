Un professeur crée un système de défense planétaire pour pulvériser des astéroïdes

La défense de la Terre est un sujet étudié depuis des décennies par les astronomes. Les systèmes de défense planétaire ont été imaginés de bien des façons – nous avons nous-mêmes écrit sur l’un ou l’autre. Comment « PI-Terminal Défense pour l’Humanité”, conçu par le professeur Philip Lubin de l’Université de Californie-Santa Barbara, n’est pas différent.

« PI » est un acronyme pour « Pulverize it », un terme très approprié pour ce que suggère l’idée du professeur : en cas de défaillance de tout autre système de défense, ce terminal serait chargé de pulvériser tout astéroïde errant qui menacerait la Terre.

Lire aussi

Un nouveau système de défense planétaire promet de pulvériser des astéroïdes menaçant la Terre (Image : Lubin et al./Université de Californie-Santa Barbara/Reproduction)

Le professeur Lubin a présenté son concept lors de la conférence sur la défense planétaire de 2021 et a attiré l’attention de la NASA, qui lui a décerné un prix de première phase dans le cadre du programme NIAC (Concepts avancés innovants de la NASA) de l’agence.

Le postulat d’être touché par un astéroïde n’est ni exagéré, ni même sans précédent : non seulement nous connaissons déjà l’impact qui a conduit à l’extinction des dinosaures, mais des menaces considérées comme « mineures » – comme l’événement de Tunguska et la météorite de Tcheliabinsk – nous a attaqués à l’apogée de la race humaine moderne. En d’autres termes, bien que nous soyons conscients de ce qui nous menace d’en haut, une grande partie reste imprévisible.

« Jusqu’à présent, l’humanité a été épargnée par une catastrophe à grande échelle comme celle qui a touché les derniers ‘locataires’ de la planète, mais compter uniquement sur la ‘chance’ est une très mauvaise stratégie à long terme », a déclaré Lubin lors de sa présentation. .en 2021.

L’idée principale de « PI-Terminal Défense pour l’Humanité» en est une à laquelle nous avons pensé plusieurs fois : lancer un objet qui impacte avec suffisamment de force pour pulvériser des astéroïdes en plusieurs morceaux plus petits. Ces morceaux seraient par conséquent brûlés dans l’atmosphère.

Pour cela, le « PI » considère un impacteur non seulement cinétique (c’est-à-dire dont la force de propulsion est suffisamment forte pour dévier l’astéroïde), mais également explosif. Pour cela, la conception prévoit qu’il serait équipé de tiges de pénétration métalliques. Certains d’entre eux auraient des explosifs attachés à eux. Fondamentalement, les tiges métalliques traverseraient la surface de l’astéroïde, laissant place à sa partie intérieure, où d’autres tiges installeraient les explosifs, afin qu’ils puissent pulvériser l’astéroïde de l’intérieur.

« L’efficacité de cette approche dépend du temps disponible pour l’intercepter et de la taille de l’astéroïde, mais elle permet une défense efficace contre des roches de plusieurs centaines de mètres de diamètre et pourrait pratiquement éliminer la menace d’extinction massive causée par celles-ci », a expliqué Lubin. . .

Selon l’universitaire, ce système pourrait être stocké en orbite terrestre ou même sur une base sur la Lune.Cette dernière présente quelques avantages : comme notre satellite n’a pas d’atmosphère, les technologies de détection optique ou LiDAR auraient une plus grande portée, vu la menace de plus loin. La gravité réduite de la Lune permet également une vitesse d’échappement plus faible, de sorte que les lancements seraient plus faciles et moins chers.

De telles situations sont de plus en plus anticipées par les scientifiques : par exemple, l’énorme astéroïde Apophis passera près de la Terre en 2029 – il ne touchera pas notre planète, selon les prévisions, mais si quelque chose se produit qui le dévie de sa trajectoire prévue, il pourraient nous approcher – des choses comme les « poches gravitationnelles », par exemple.

Apophis mesure environ 370 mètres de diamètre, avec environ quatre gigatonnes de puissance. Lubin garantit que son système pourrait détruire quelque chose de cette taille tant qu’il a été lancé au moins 10 jours avant le crash.

L’idée de pulvériser des astéroïdes n’est ni la plus récente ni la plus élégante, mais elle peut certainement être l’une des plus efficaces si elle est associée à d’autres méthodes de protection.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !