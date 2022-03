Le plus vieil ancêtre des dinosaures sud-américains découvert au Brésil

Un article publié dans la revue scientifique Recherche sur le Gondwana décrit une étude menée par des paléontologues de l’Université fédérale de Santa Maria (UFSM) sur un animal fossilisé découvert au Brésil. Selon les scientifiques, c’est le plus ancien précurseur des dinosaures qui vivaient en Amérique du Sud.

Extraits de roches vieilles de 236 millions d’années dans le nord-ouest de l’Argentine, les fossiles de ces créatures sont abondants dans notre pays voisin, fournissant des données cruciales sur l’origine des « vrais dinosaures ».

Fémur de 11 cm de précurseur des dinosaures découverts au Brésil. Infographie : Maurício Silva Garcia. Photo: Rodrigo Temp Müller

Maintenant, un nouveau spécimen exhumé de la région centrale du Rio Grande do Sul a révélé un ensemble de traits uniques du groupe qui englobe les dinosaures et leurs proches parents. Le spécimen a été étudié et catalogué par le paléontologue Rodrigo Temp Müller, du Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia, Université fédérale de Santa Maria (CAPPA/UFSM), et par l’étudiant à la maîtrise Maurício Silva Garcia, du programme d’études supérieures en biodiversité animale. .de l’UFSM.

Selon les chercheurs, le fossile trouvé est un fémur de 11 centimètres de long avec des caractéristiques qui indiquent qu’il appartient aux dinosauromorphes, un groupe qui comprend les dinosaures et leurs proches ancêtres.

Cependant, le fait le plus intéressant est que le spécimen a été extrait d’un site fossilifère vieux d’environ 237 millions d’années, ce qui en fait le plus ancien enregistrement d’Amérique du Sud et révèle que les ancêtres du dinosaure vivaient sur le continent il y a un million d’années plus tôt que imaginé.

Des précurseurs de dinosaures ont déjà été découverts en Tanzanie et en Zambie

Des précurseurs de dinosaures ont également été identifiés en Tanzanie et en Zambie, peut-être dans des sites fossilifères plus anciens que celui du Brésil. Cependant, certaines études ont remis en cause l’âge de ces sites, indiquant que ces dépôts pourraient être plus jeunes.

Sur le site où le spécimen brésilien a été trouvé, il y avait aussi de nombreux squelettes de grands reptiles, comme le prestosuchus chiniquensis, un prédateur géant de 7 mètres de long.

Ces créatures étaient beaucoup plus abondantes et plus grandes que les précurseurs des dinosaures, qui mesuraient environ un mètre. Cela indique que les ancêtres des dinosaures ont traversé de nombreux défis jusqu’à ce qu’ils deviennent de grands écosystèmes dominants au cours des périodes suivantes de l’évolution de la vie sur Terre.

