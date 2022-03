March aura une mission historique dans l’exploration spatiale; vérifier le calendrier

Côté phénomènes naturels, le mois de mars sera relativement « calme », ​​sans averses de météorites, super lunes ni éclipses. Mais nous aurons une réalisation notable : le lancement d’Ax-1, la première mission entièrement privée vers la Station Spatiale Internationale, marquant une nouvelle étape dans l’exploration commerciale de l’espace.

Nous vous rappelons que toutes les coordonnées géographiques et dates mentionnées ici se réfèrent à un observateur à Brasilia, et peuvent être légèrement différentes selon votre position dans le pays.

Il convient de mentionner qu’en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et des sanctions économiques et technologiques imposées au pays par plusieurs nations, il est possible que des missions organisées ou avec la participation de l’agence spatiale russe Roscosmos soient reportées ou annulées. .

Calendrier astronomique de mars

12 mars: Conjonction entre Vénus et Mars. Les deux planètes seront distantes d’environ 4 degrés dans le ciel de l’aube. Cherchez la paire dans la constellation est du Capricorne avant le lever du soleil.

18 mars : Une fusée russe Soyouz lancera la mission habitée Soyouz MS-21 vers la Station spatiale internationale avec les cosmonautes russes Oleg Artemyev, Denis Matveyev et Sergey Korsakov. Il décollera du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan à 15h55.

Le 20 mars: équinoxe vernal, la date qui marque le premier jour du printemps dans l’hémisphère nord et le premier jour de l’automne dans l’hémisphère sud.

27 au 29 mars : Mars, Vénus et Saturne formeront un petit triangle dans le ciel d’avant l’aube près du croissant de lune décroissant. Cherchez le trio dans la constellation est du Capricorne avant le lever du soleil.

L’équipage de la mission Ax-1 d’Axiom Space s’entraîne en apesanteur. Image : Espace axiome

30 mars : Axiom Space lancera l’Ax-1, la première mission habitée entièrement privée vers la Station spatiale internationale. Quatre membres d’équipage se rendront à la station spatiale à bord d’un vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon et resteront en orbite pendant huit jours. La mission décollera du Kennedy Space Center de la NASA en Floride sur une fusée SpaceX Falcon 9 à 18h46 GMT.

Aussi en mars, mais pas encore de date

Une fusée Rocket Lab Electron lancera deux petits satellites pour la flotte d’observation de la Terre de BlackSky Global. La mission, appelée « Without Mission a Beat », décollera du complexe de lancement sur la péninsule néo-zélandaise de Mahia.

Le vaisseau spatial de SpaceX peut être lancé lors de son premier vol orbital depuis « Starbase », le nom donné aux installations de la société près du village de Boca Chica, dans le sud du Texas.

comment s’orienter

Pour suivre notre calendrier astronomique, il est important de savoir dans quelle direction regarder et comment identifier les principaux points cardinaux. Pour cela, vous pouvez utiliser une vieille astuce, une boussole ou une application d’astronomie sur votre téléphone.

La vieille astuce est basée sur une phrase que vous avez dû apprendre à l’école : « le soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest ». Tenez-vous droit et étirez vos bras, celui de droite pointant vers l’est et celui de gauche vers l’ouest. Vous aurez donc l’est sur la droite, le nord devant, l’ouest sur la gauche et le sud derrière vous.

Quant aux boussoles, ceux qui utilisent un iPhone n’ont pas besoin d’une application supplémentaire : utilisez simplement « Compass », qui fait partie d’iOS. Pour Android, ma recommandation est « Juste une boussole » de PixelProse SARL, qui est belle, simple, gratuite et surtout, sans .