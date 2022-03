La sonde de la NASA qui enquêtera sur la lune glacée de Jupiter commence à être assemblée

Prévue pour un lancement en 2024, la sonde Europa Clipper de la NASA, qui sera aussi grande qu’une voiture SUV une fois terminée, a commencé son assemblage. La mission vise à mettre en orbite Jupiter et à effectuer des survols rapprochés d’Europe pour collecter des données sur l’atmosphère, la surface et l’intérieur de cette lune des plus grandes lunes de la plus grande planète du système solaire.

Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir de la gauche : module de propulsion Europa Clipper, spectrographe ultraviolet, antenne HGA et une illustration de l’engin spatial en fonctionnement. Image : NASA/JPL-Caltech/Johns Hopkins APL L’équipe responsable de la gestion du vaisseau spatial est pleinement convaincue qu’Europe abrite un océan interne avec deux fois plus d’eau que les océans de la Terre réunis, ce qui indiquerait des conditions adéquates pour soutenir la vie telle que nous la connaissons. Selon la NASA, le vaisseau spatial étudiera tout, de la profondeur et de la salinité de l’océan à l’épaisseur de la croûte de glace, ainsi que les caractéristiques des panaches potentiels qui pourraient libérer de l’eau de l’intérieur du satellite naturel de Jupiter dans l’espace. Une fois entièrement assemblé, l’Europa Clipper comportera des panneaux solaires suffisamment grands pour couvrir un terrain de basket, qui serviront à alimenter le vaisseau spatial pendant son voyage vers l’Europe glacée. La NASA s’attend à ce que la plupart des engins spatiaux soient achevés d’ici la fin de l’année Les salles blanches du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA dans le sud de la Californie sont utilisées pour préparer et organiser les composants et instruments d’ingénierie qui arrivent de diverses régions des États-Unis. Avant la fin de l’année, « l’essentiel » du matériel de vol – y compris une suite de neuf instruments scientifiques – devrait être finalisé. Le corps principal du vaisseau spatial est un gigantesque module de propulsion de trois mètres de haut conçu et construit par le Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) à Laurel, Maryland, avec l’aide du Goddard Space Flight Center de la NASA, à Greenbelt, également en Maryland et du JPL. Équipé de l’électronique, des radios, du câblage et du sous-système de propulsion, le module sera expédié au JPL d’ici la mi-mai. L’antenne à gain élevé (HGA) de 3 mètres de large de l’Europa Clipper arrivera ensuite au laboratoire. Un HGA est une antenne avec un faisceau radio étroit qui est utilisé pour augmenter la puissance du signal. Europa est l’une des quatre plus grandes lunes de Jupiter et sera étudiée par le vaisseau spatial Europa Clipper à partir de 2024. Image : OceanicWanderer/ « Nous entrons dans la phase où nous voyons les pièces ensemble comme un système de vol », a déclaré Jan Chodas, chef de projet, Europa Clipper au JPL. « Ce sera très excitant de voir le matériel, les logiciels de vol et les instruments intégrés et testés. Pour moi, c’est le prochain niveau de découverte. Apprenons comment le système que nous avons conçu fonctionnera réellement. Un spectrographe ultraviolet a été le premier instrument scientifique à être achevé, après avoir été livré au JPL la semaine dernière par une équipe du Southwest Research Institute de San Antonio, au Texas. Appelé Europa-UVS, l’instrument sera chargé de rechercher des signes de panaches au-dessus de la surface d’Europa. Il collecte la lumière ultraviolette, puis sépare les longueurs d’onde de cette lumière pour aider à déterminer la composition de la surface de la lune et de ses gaz atmosphériques. À mesure que chaque instrument arrivera au JPL, il sera intégré dans le vaisseau spatial et retesté. Les ingénieurs doivent s’assurer que les instruments peuvent communiquer avec l’ordinateur de vol, le logiciel de l’engin spatial et le sous-système d’alimentation. La construction de la sonde Europa Clipper n’a pas été interrompue par la pandémie Une fois que tous les composants ont été intégrés pour former le grand système de vol, l’Europa Clipper se dirigera vers la chambre à vide thermique massive du JPL pour des tests qui simulent l’environnement difficile de l’espace lointain. Des tests de vibration seront également effectués pour s’assurer que le vaisseau spatial peut résister au tremblement du lancement. Il se dirige ensuite vers Cap Canaveral, en Floride, pour un lancement en octobre 2024. Pour les chefs de mission, voir les composants d’ingénierie s’associer à la flotte d’instruments sera particulièrement émouvant, compte tenu de l’acharnement de leurs équipes pendant la pandémie de Covid-19. «Je ne sais pas comment je vais me sentir en voyant cela se concrétiser. Je soupçonne que ce sera un peu écrasant », a déclaré Robert Pappalardo, scientifique du projet Europa Clipper au JPL. « Ça se passe – ça devient réel. Cela devient tangible. » « Tous les chemins parallèles du développement matériel et logiciel commenceront à se rejoindre d’une manière très visible pour l’équipe », a déclaré Jordan Evans, chef de projet adjoint chez JPL. « Tout le monde a les yeux rivés sur le système intégré qui se met en place, ce qui est passionnant. » Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne ! La Sonde Titan: Hard Science Fiction (La Lune de glace t. 2)

