Les États-Unis veulent patrouiller dans la région de la Lune en élargissant leur champ d’action dans l’espace

Avec toute la situation entre la Russie et l’Ukraine, une annonce faite par le laboratoire de recherche de l’US Air Force est passée inaperçue : ils ont l’intention de patrouiller la région autour de la Lune.

Une vidéo publiée par l’armée de l’air sur YouTube souligne l’étendue de la mission d’exploration spatiale américaine et dénote un désir d’élargir cette portée à plusieurs reprises, plaçant ainsi la superpuissance du côté obscur de notre satellite.

« Jusqu’à présent, les États-Unis ont étendu leur mission spatiale à 35 400 km au-dessus de la Terre », déclare la voix racontant la vidéo ci-dessus. « C’était alors, et c’est maintenant. Le laboratoire de recherche de l’US Air Force et sa zone d’opérations respective zooment mille fois sur cette zone, élevant notre couverture du côté obscur de la Lune et de l’espace cislunaire.

L’idée avait déjà été courtisée par le gouvernement américain, qui a maintenant décidé d’agir plus fermement, avec le lancement d’un satellite contenant un puissant télescope dans l’espace lunaire. Un tel satellite s’appellera « Système de patrouille routière cislunaire » (« CHPS ») – qui se traduit par « Système de patrouille routière Cislunar ».

Le laboratoire de l’armée de l’air a l’intention de lancer un appel d’offres, demandant des propositions pour la construction du satellite en question, jusqu’au 21 mars 2022, avec l’annonce du gagnant déjà en juillet de cette année. Le projet sera supervisé par l’Air Force, mais impliquera la participation de plusieurs armes militaires américaines, telles que Space Force et Space Command.

En gros, les États-Unis veulent surveiller l’augmentation du trafic des missions spatiales – en particulier celles qui ont un lien avec la Lune. La NASA elle-même a le programme Artemis, qui vise à remettre l’homme sur notre satellite en 2025 – en dehors des voyages des entreprises privées, qui deviennent de plus en plus étendus et avancés.

Mais il y a aussi un enjeu militaire en la matière : d’autres pays étendent leur présence sur la Lune et sur Mars, par exemple. Le projet de l’US Air Force cherche à maintenir une sorte de « conscience continue » des mouvements des autres pays alors qu’ils se déplacent tous dans l’espace.

Non pas que ce soit le désir de quiconque d’attaquer les structures américaines dans l’espace grâce à des technologies mises en œuvre sur la Lune, mais compte tenu des avancées de noms comme la Russie et la Chine dans l’exploration spatiale, vous pouvez comprendre que les Américains allument un petit signe d’avertissement.

