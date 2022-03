La plus grande centrale nucléaire d’Europe est bombardée par la Russie

L’armée russe tire de tous côtés sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande centrale nucléaire d’Europe. Le feu s’est déjà déclaré. S’il explose, il sera 10 fois plus gros que Tchernobyl ! Les Russes doivent IMMÉDIATEMENT cesser le feu, autoriser les pompiers, établir une zone de sécurité !

Selon Igor Konashenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense, la situation a été causée par les Ukrainiens. « La nuit dernière, dans le territoire adjacent à la centrale électrique, une tentative a été faite par le régime nationaliste de Kiev pour mener une provocation monstrueuse », a déclaré Konashenkov. « Le 4 mars, vers 2 heures du matin. [21h do dia 3, pelo horário de Brasília], en territoire proche de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la patrouille mobile de la Garde nationale a été attaquée par un groupe de sabotage ukrainien. Afin de mettre le feu dans le bâtiment, le feu a été ouvert, avec une attaque lourde avec des armes légères, contre des soldats de la Garde nationale russe, depuis les fenêtres à plusieurs étages d’un complexe d’entraînement situé à l’extérieur de la centrale », a déclaré le porte-parole. . , disant que la patrouille russe a riposté pour réprimer l’attaque, et que le « groupe de sabotage » a abandonné le complexe d’entraînement, y mettant le feu en partant.

La veille, des responsables ukrainiens avaient signalé que les forces militaires russes étaient en route pour Zaporizhzhia, alors qu’elles appelaient l’Occident à fermer l’espace aérien au-dessus des centrales nucléaires.

OK les amis, c’est Enerhodar, une petite ville de la région de Zaporizhzhian qui abrite la plus grande centrale nucléaire d’Europe. La vidéo provient de la chaîne Telegram du maire de la ville : https://t.co/qp67xfZVRF

Nous sommes baisés. Et par nous, je veux dire la planète Terre. pic.twitter.com/c3mt7bdctZ – Dr Sasha Dovzhyk (@sasha_weirdsley) 3 mars 2022

Selon des informations, des « coups de feu violents » ont été entendus dans la ville d’Enerhodar. « Beaucoup de jeunes en tenue de sport et armés de kalachnikovs [fuzis de alto calibre] sont entrés dans la ville, brisant les portes et essayant d’entrer dans les appartements », a déclaré la Société nationale ukrainienne de production d’énergie nucléaire (Energoatom) dans un communiqué.

Denys Shmyhal, le Premier ministre ukrainien, s’est joint au président Volodymyr Zelensky pour exhorter l’Occident à fermer l’espace aérien au-dessus des centrales nucléaires ukrainiennes.

Shmyhal a révélé que la demande avait été faite à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et à l’Agence internationale de l’énergie atomique, le chien de garde des Nations Unies (ONU). « Fermez le ciel sur l’Ukraine. C’est une question de sécurité pour le monde entier », a prévenu le ministre.

Prétendant que cette décision pourrait mettre les militaires russes et occidentaux en confrontation directe, les États-Unis et l’OTAN ont exclu la création d’une zone d’exclusion aérienne en Ukraine.

La guerre contre l’Ukraine a tué plus de 2 000 civils

Depuis le 24 février, l’offensive militaire russe opère sur trois fronts en Ukraine, y compris les forces terrestres et les bombardements dans plusieurs villes, avec des lancements de missiles et des attaques d’artillerie dans les zones civiles.

Le président russe Vladimir Poutine a justifié « l’opération militaire spéciale » en Ukraine sur la base de la nécessité de démilitariser le pays, affirmant que c’est le seul moyen pour la Russie de se défendre et garantissant que l’offensive durera aussi longtemps que nécessaire.

Il a réalisé des gains importants dans le sud de l’Ukraine dans le cadre d’un effort visant à rompre la connexion du pays avec la mer Noire et la mer d’Azov. Bloquer l’accès à la côte porterait un coup sévère à l’économie du pays et permettrait à la Russie de construire un corridor terrestre allant de sa frontière à la Crimée, annexée par Moscou en 2014, en direction de l’ouest vers la Roumanie.

Jusqu’à présent, les autorités de Kiev ont dénombré plus de 2 000 civils morts, dont des enfants. Selon l’ONU, les attaques ont déjà évacué plus d’un million de réfugiés en Pologne, en Hongrie, en Moldavie et en Roumanie, entre autres pays.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !