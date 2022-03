Une fusée à la dérive dans l’espace vient de s’écraser sur la lune

Une fusée de 3 tonnes s’est écrasée sur la Lune à 13h25. Le morceau de « déchet spatial » a centré le cratère Hertzsprung, situé sur la face cachée.

À 13 h 25, heure italienne, une fusée à la dérive dans l’espace (depuis près de 8 ans) s’est écrasée sur la Lune. Depuis qu’il a heurté le côté éloigné du satellite terrestre, cela peut prendre des jours, voire des semaines, pour que la confirmation visuelle de l’accident soit vue. Il faudra en effet attendre le passage des orbiteurs lunaires pour capter les images du cratère générées par l’impact. Mais il ne fait aucun doute que le crash s’est produit, car les calculs orbitaux du morceau de débris spatial ont été effectués par des scientifiques expérimentés.

L’accident a été annoncé fin janvier par le Dr Bill Gray sur projectpluto.com, un portail lié à un projet de recherche qui analyse les trajectoires d’objets en orbite autour de la Terre, les soi-disant NEO (Near Earth Objects), à la fois naturels et astéroïdes et artificiels comme des satellites, des morceaux de fusées et des stations spatiales. Le Dr Gray, un astronome spécialisé dans les débris spatiaux, a d’abord cru que la fusée prête à s’écraser sur la Lune était le deuxième étage d’un Falcon 9 de SpaceX, la société aérospatiale privée d’Elon Musk. Plus précisément, le morceau d’une fusée lancée le 11 février 2015 pour mettre en orbite le satellite Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) de la NOAA. Après le lancement, le contact avec le deuxième étage a été perdu et on a cru qu’il réapparaissait dans cette malheureuse circonstance.

Néanmoins, après avoir analysé toutes les données sur l’affaire, le Dr Jon Giorgini du Jet Propulsion Laboratory de la NASA a averti le Dr Gray que les détails orbitaux de la fusée SpaceX ne correspondaient pas à un impact lunaire. Remontant à rebours dans ses calculs, l’astronome américain a rattrapé l’erreur et trouvé un autre « coupable », un Long March 3C chinois, disparu des radars en 2014 après le lancement de la mission Chang’e 5-T1. Il n’y a aucune confirmation définitive qu’il s’agit de cette fusée et la Chine a nié tout acte répréhensible, mais Gray est à peu près sûr de ses calculs. Ce qui est certain, c’est qu’un gros morceau de débris spatial perdu s’est écrasé sur la lune. Un avertissement de ce qui pourrait arriver sur Terre, considérant que selon l’Agence spatiale européenne (ESA) il y a 36 500 débris spatiaux de plus de 10 centimètres en orbite autour de la planète. Plusieurs sont de gros morceaux de roquettes comme celle chinoise, qui a un poids estimé à 3 tonnes. Selon les calculs des experts, il s’est écrasé sur la Lune à une vitesse de plus de 9 000 kilomètres à l’heure, laissant un cratère de 10 à 20 mètres de diamètre sur le régolithe.

La Lune a une atmosphère très faible, très raréfiée, pratiquement inexistante, il y a donc très peu de frottement de l’air capable de détruire ces objets. Sur Terre, en revanche, une grande partie des débris spatiaux est détruite par le processus d’ablation lors de la rentrée atmosphérique, mais des morceaux d’objets très volumineux peuvent survivre et causer des dégâts considérables, même d’un point de vue environnemental (des composants toxiques sont souvent transportés ). L’impact sur la Lune s’est produit dans le cratère Hertzsprung et dans les prochains jours la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA va chercher des preuves : d’abord des changements dans les gaz qui composent la faible exosphère de la Lune, puis elle va scanner la surface du satellite face cachée, à la recherche du cratère réel. Rappelons que la Lune est en rotation synchrone, donc elle tourne toujours du même côté par rapport à la Terre. C’est la première fois que nous avons connaissance de débris spatiaux totalement incontrôlables qui s’écrasent sur la Lune.