La Nasa Nomme Les Régions De L'astéroïde Arrokoth

L’agence spatiale américaine (NASA) et le laboratoire de physique appliquée de l’université Johns Hopkins ont annoncé le « baptême » de trois régions d’Arrokoth, l’un des nombreux objets au-delà de l’orbite de Neptune, qui a été visité par le vaisseau spatial New Horizons en 2019.

Arrokoth orbite autour du Soleil dans la ceinture de Kuiper, à plus de 1,6 milliard de km au-delà de Pluton et à environ 6,4 milliards de km de la Terre. L’objet le plus lointain jamais exploré par un vaisseau spatial, c’est un astéroïde binaire de 35 kilomètres de long qui se compose d’un grand lobe plat relié à un lobe plus petit et plus arrondi, ce qui lui donne l’apparence d’un « Bonhomme de neige », un de vos surnoms .

Rien de tel n’a été vu nulle part dans le système solaire, et le premier « gros plan » fourni par New Horizons en janvier 2019 a produit une série d’images et de données qui aident les scientifiques à comprendre comment les planétésimaux comme Arrokoth – qui sont les éléments constitutifs du planètes – forme.

L’analyse scientifique d’Arrokoth se concentre sur trois régions principales, donc rien de plus naturel que de les nommer pour faciliter la communication. Une zone presque circulaire dans le plus grand « lobe » a été nommée Ka’an, ce qui signifie « ciel » dans la langue maya du Yucatèque, qui est encore parlée au Belize et dans certaines parties de la péninsule du Yucatan au Mexique.