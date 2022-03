Autre record : la fusée SpaceX effectue son 11e vol et lance des satellites Starlink

Tenant la promesse faite par son profil officiel sur Twitter, SpaceX a réussi une énième mission de lancement de satellites depuis Starlink, sa plateforme internet. Dans la matinée de ce jeudi (3), la société dirigée par le milliardaire Elon Musk a réussi à lancer la charge utile en orbite terrestre et, en outre, a confirmé le retour de l’étage supérieur de la fusée Falcon 9 (numéro de série B1060) – le 11e retour. , il s’agit du troisième véhicule SpaceX à atteindre la cible.

La mission « Lien stellaire 4-9» a été réalisée à 11h35 (heure de Brasilia), sans aucune sorte de retard et entièrement dans les prévisions faites par les spécialistes de l’entreprise. En tout, 47 satellites Starlink ont ​​été livrés, renforçant la méga constellation d’artefacts créés par SpaceX pour offrir une connexion Internet haut débit aux clients dans les zones isolées, là où les réseaux de fibre optique traditionnels soit n’arrivent pas, soit arrivent avec un faible débit et une faible qualité de service.

L’étage supérieur du Falcon 9 a achevé son retour sur Terre environ neuf minutes après son lancement, atterrissant verticalement sur le drone. Lisez simplement les instructions (JRTI). Quelques instants avant la séparation, Falcon 9 a atteint une vitesse maximale de 7930 kilomètres par heure (km/h), en même temps qu’il a enregistré une altitude de 67,7 km. Avec cela, la fusée numéro de série B1060 a fait son 11e retour, devenant le troisième propulseur SpaceX à dépasser la barre des 10 vols fixée par SpaceX lui-même.

En d’autres termes : en pensant à une « limite » de 10 vols et en voyant un propulseur la dépasser, la société d’Elon Musk a été soit conservatrice dans le développement du Falcon 9, soit a trouvé un moyen d' »allonger » leur durée de vie.

Avant le B1060, les deux autres fusées Falcon 9 à avoir réussi l’exploit étaient les B1051 et B1058. En chiffres exprimés, cela signifie que trois des 19 fusées Falcon 9 Block 5, le modèle le plus actuel, ont effectué 33 (ou 37%) des 89 vols effectués avec un Falcon 9 depuis mai 2018 – un témoignage de la fiabilité et de la réutilisabilité de celui-ci. fusée.

