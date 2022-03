Une créature étrange a été retrouvée sur une plage en Australie et a reçu un « baiser de la mort » de Juliano Bayd, qui prétend être un expert de la vie marine.

Il a posté une vidéo sur TikTok montrant le curieux animal qui est une espèce de limace de mer appelée Blue Dragon (glaucus atlanticus).

« Alors aujourd’hui, nous avons trouvé le plus grand dragon bleu que j’aie jamais vu de toute ma vie. Regardez sa taille, il est absolument énorme. Nous l’avons embrassé et l’avons laissé tomber dans l’eau, le plus loin possible des autres baigneurs », a-t-il déclaré dans la vidéo qui compte déjà plus de 610 000 vues sur le réseau social.

Le dragon bleu, en soi, n’est pas toxique. Cependant, il est déconseillé de le manipuler sans protection, puisqu’il emmagasine l’appareil vénéneux de son repas préféré – les caravelles portugaises -, accumulant dans son corps les substances piquantes de ses proies et les déversant par contact avec une puissance encore plus élevée. .

Pourtant, Bayd a pris un risque. « Baiser de la mort. S’il vous plaît, n’imitez pas, je suis un pro », a-t-il déclaré.