Le sommet d’une montagne en Chine abrite le plus grand cratère d’impact formé sur Terre au cours des 100 000 dernières années

Une équipe composée de chercheurs chinois et autrichiens a confirmé que le sommet d’une montagne située dans la province chinoise du Heilongjiang est un cratère causé par l’impact d’astéroïdes. Dans un article publié dans la revue Météoritique et science des planètesle groupe décrit leur étude du cratère, qui est le plus grand des 100 000 dernières années, et ce qu’ils ont découvert à son sujet.

Le cratère Yilan, dans le nord-est de la Chine, a la forme d'un croissant de lune en raison de l'érosion du bord sud. Image : Reproduction/Ming Chen En 2019, des scientifiques ont identifié ce qui semblait être un cratère dans les montagnes du nord-est de la Chine. L'année dernière, les chercheurs ont analysé de nouvelles images satellites du site et étaient plus convaincus qu'il s'agissait bien d'un cratère. Ils ont décidé d'étudier le trou de plus près. En plus d'examiner le cratère et la zone qui l'entoure, l'équipe a extrait une carotte de forage de son centre. L'analyse du matériau a montré que le fond du cratère est constitué de sédiments d'un ancien lac qui est devenu plus tard un marécage. En dessous, il y avait une couche de granit fragmenté de 319 mètres d'épaisseur, preuve de roches brisées en raison d'une collision très puissante. Ils ont également trouvé des substances fondues telles que du verre en forme de larme qui aurait besoin de températures élevées pour se former en fondant, puis se condenser sur place. L'équipe a également trouvé des caractéristiques de déformation dans d'autres quartz locaux. Ces caractéristiques essentielles ont fourni des preuves solides d'un impact d'astéroïde. Le cratère Yilan en Chine pourrait s'être formé il y a plus de 50 000 ans Selon l'étude, le cratère mesure environ 1,85 kilomètre de large, bien que le bord sud se soit usé, laissant le cratère en forme de croissant de lune. Ils ont également constaté que le rebord à son point le plus élevé mesure environ 152 mètres de haut. En utilisant la datation au radiocarbone du charbon dans la région et d'anciens sédiments du lac, les chercheurs ont découvert que le cratère s'est formé il y a environ 46 000 à 53 000 ans – une période qui suggère que l'impact aurait pu être observé par des humains modernes ou d'autres parents qui vivaient dans la région. . Il n'a pas été possible de déterminer la taille de l'astéroïde à l'origine du cratère, et les chercheurs suggèrent que des travaux supplémentaires pourraient aider à tirer des estimations. Celui-ci, nommé Yilan du nom d'une ville voisine, est le deuxième cratère d'impact trouvé en Chine et s'ajoute aux 190 connus dans le monde.