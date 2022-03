La Russie veut établir des partenariats commerciaux avec la Chine dans l’industrie spatiale

Confrontée aux sanctions imposées par les pays occidentaux en réponse à l’invasion de l’Ukraine, la Russie entend nouer des partenariats commerciaux avec la Chine pour sécuriser l’acquisition de composants vitaux de l’industrie spatiale. Selon Roscosmos, l’alliance pourrait également s’étendre à de futures missions dans l’espace.

Dmitri Rogozine, directeur de l’agence spatiale russe Roscosmos, a déclaré que les sanctions imposées par les gouvernements occidentaux pourraient affecter la réception des fournitures de microélectronique nécessaires aux engins spatiaux. Image : Vera Larina –

Dmitri Rogozine, chef de l’agence spatiale russe Roscosmos, a déclaré aux médias russes que les sanctions imposées par les gouvernements occidentaux pourraient affecter la réception des fournitures de microélectronique nécessaires aux engins spatiaux.

« Même avec tous nos efforts pour promouvoir l’industrie nationale russe de la microélectronique, il est impossible de tout produire », a déclaré Rogozine, ajoutant que : « Nous avons d’excellentes relations avec la Chine et nous allons résoudre ces problèmes ».

Comme le souligne Ars Technica, la Russie s’est également tournée vers les entreprises aérospatiales publiques chinoises après les sanctions imposées en 2014 en réponse à l’annexion russe de la Crimée. Cependant, l’invasion de l’Ukraine a des répercussions bien plus importantes.

La Chine hésite à exprimer son soutien par crainte de nouvelles sanctions

Jusqu’à présent, selon l’agence de presse Reuters, la Chine ne semble pas intéressée à aider la Russie à échapper aux sanctions. En effet, en faisant des affaires avec la Russie, les banques chinoises et d’autres entités pourraient également faire face à des sanctions, en plus de perdre l’accès au système financier américain.

Pékin a refusé de décrire les actions russes comme une invasion, mais semble veiller à ne pas se laisser entraîner par les répercussions auxquelles est confronté le pays dirigé par Vladimir Poutine.

« La Chine et la Russie sont des partenaires de coordination stratégique globale. Notre relation est sans alliance, sans confrontation et sans ciblage de tiers. La position de la Chine sur la question ukrainienne est cohérente. Nous décidons toujours de notre position et de notre politique en fonction des mérites de l’affaire elle-même », a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin lors d’une conférence de presse en février. Ils ne sont pas des alliés.

« Je pense que la Chine se trouve de plus en plus dans une situation difficile », déclare Matti Nojonen, professeur de culture et d’économie chinoises à l’Université de Laponie, dans une interview accordée au site Internet. SpaceNewsnotant que si Pékin s’est rapproché de Moscou, la quasi-totalité de la communauté mondiale se retourne contre la Russie.

« Je crois que la Chine surveille très attentivement maintenant ce qu’elle fait et le type de réactions qu’elle génère. Je pense que cela a dû surprendre la Chine de voir comment elle a réuni toutes les puissances occidentales. Même des pays comme le Kazakhstan critiquent ce que Poutine a fait », a déclaré Nojonen.

En janvier, le département d’État américain a également imposé des sanctions aux filiales des principaux entrepreneurs spatiaux chinois, la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) et la China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) sous la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Loi sur le contrôle des exportations d’armes et loi sur l’administration des exportations.

