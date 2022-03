L’Allemagne rompt son partenariat de coopération scientifique avec la Russie et ferme le chasseur de trous noirs

Pour protester contre l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Allemagne a décidé d’arrêter toute coopération scientifique avec le pays dirigé par Vladimir Poutine. Cela comprend la fermeture d’un télescope spatial allemand à rayons X qui est principalement responsable de la cartographie des trous noirs dans l’univers.

Construit par l’Institut Max Planck de physique extraterrestre (MPE), l’instrument de chasse aux trous noirs eROSITA a été lancé en 2019 depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan dans le cadre de l’observatoire spatial russo-allemand Spectrum-Roentgen-Gamma (Spektr-RG). , qui possède également le télescope russe ART-XC. La mission a été financée conjointement par le Centre aérospatial allemand (DLR) et l’agence spatiale russe Roscosmos.

Le télescope à rayons X eROSITA est principalement responsable du suivi des trous noirs dans l’espace. L’Allemagne a décidé de fermer l’équipement, qui est un partenariat avec la Russie. Image : Roscosmos via Twitter

Mercredi (2), un porte-parole de l’Institut Max Planck a révélé au site space.com, par e-mail, que le télescope a été « mis en mode sans échec lors du contact avec le sol le samedi 26 février ».

Cette décision intervient après que le ministère allemand de l’Éducation et de la Recherche a annoncé vendredi que toutes les coopérations existantes et de longue date dans le domaine de la science et de la recherche avec la Russie seraient immédiatement arrêtées, ce qui a été confirmé ce jeudi (3) par le DLR dans un communiqué.

« A la lumière de l’agression contre l’Ukraine, le conseil d’administration du DLR a décidé d’arrêter la coopération sur les projets en cours et prévus », indique le communiqué. « Aucun nouveau projet ou initiative ne sera mené avec des institutions de recherche russes. »

L’Allemagne est le plus grand contributeur au budget de l’ESA

L’Allemagne a déjà travaillé avec la Russie sur la mission Bion M, qui a envoyé 45 souris et diverses espèces de lézards, de poissons et d’escargots dans l’espace lors d’un voyage spatial d’un mois en 2013. Les deux pays ont également travaillé ensemble pour développer des technologies robotiques pour exploration de l’espace.

Le problème le plus important, peut-être, est le fait que l’Allemagne est le plus gros contributeur au budget de l’Agence spatiale européenne (ESA), qui fait partie du partenariat de la Station spatiale internationale (ISS) qui comprend la Russie, le Japon et les États-Unis.

En ce moment, l’astronaute allemand de l’ESA Matthias Maurer est à bord de l’avant-poste orbital avec les cosmonautes russes Pyotr Dubrov et Anton Shkaplerov. L’équipage comprend également les astronautes de la NASA Kayla Barron, Mark Vande Hei, Raja Chari et Thomas Mashburn.

Alors que le partenariat avec l’ISS était considéré au-dessus des barrières géopolitiques, l’escalade rapide de l’agression russe contre l’Ukraine a soulevé des questions sur l’avenir du laboratoire orbital. La Russie avait précédemment annoncé qu’elle ne prévoyait pas de coopérer avec les pays occidentaux dans les futurs efforts d’exploration spatiale au-delà de l’ISS, mais pour l’instant, la coopération avec l’ISS reste inchangée.

