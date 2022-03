La Russie décide de ne plus vendre de moteurs de fusée aux États-Unis

En représailles aux sanctions imposées par les États-Unis à la Russie, motivées par l’invasion de l’Ukraine, l’agence Roscosmos a décidé de cesser de fournir des moteurs de fusée à l’industrie spatiale américaine. L’annonce a été faite ce jeudi (3) par le chef de l’agence spatiale russe, Dmitri Rogozine.

Dmitri Rogozine, directeur de l’agence spatiale russe Roscosmos, a annoncé que le pays cesserait de fournir des moteurs de fusée aux entreprises américaines. Image : Vera Larina –

Alors que la plupart des lancements de fusées américaines ne devraient pas être affectés, la décision pourrait changer la façon dont les fournitures sont envoyées à la Station spatiale internationale (ISS).

Rogozin a révélé la nouvelle politique dans une interview avec la chaîne de télévision Russia 24. « Aujourd’hui, nous avons pris la décision d’arrêter les livraisons de moteurs de fusée produits par NPO Energomash aux États-Unis », a-t-il déclaré. « Permettez-moi de vous rappeler que ces livraisons ont été assez intenses quelque part depuis le milieu des années 1990. »

Selon l’agence de presse Reuters, Rogozine aurait adopté un ton ironique : « Laissez-les voler sur autre chose, vous balais, je ne sais quoi ».

ULA et Northrop Grumman utilisent des moteurs russes dans leurs fusées

Deux clients devraient être les plus touchés : United Launch Alliance (ULA), qui est l’un des principaux fournisseurs de lancement pour la NASA et le département américain de la Défense, et Northrop Grumman, qui lance périodiquement des cargaisons de l’agence spatiale américaine vers le ISS.

Les deux sociétés s’appuient sur des moteurs de fusée russes fabriqués par NPO Energomash pour propulser leurs véhicules dans l’espace. Cependant, l’ULA affirme qu’elle dispose déjà de tous les moteurs fournis par la Russie dont elle a besoin pour ses fusées. Quant à Northrop Grumman, la décision pourrait suspendre les futurs vols des véhicules de l’entreprise.

Dans le cas d’ULA, une joint-venture entre Boeing et Lockheed Martin, la Russie fournit le moteur RD-180 pour propulser la fusée Atlas V, qui fonctionne depuis près de deux décennies.