Regardez en direct un énorme astéroïde passer (en toute sécurité) par la Terre

À l’aube du vendredi (4), le projet de télescope virtuel, un service fourni par l’Observatoire astronomique Bellatrix, basé à Rome, en Italie, diffusera en direct le passage de l’astéroïde 2001 CB21, qui traversera notre quartier en toute sécurité. Le direct commence à minuit du jeudi au vendredi (heure de Brasilia), sur la WebTv du projet et sur la chaîne YouTube officielle.

Alors que la roche spatiale de 560 mètres de long et de plus d’un kilomètre de large est techniquement classée comme « potentiellement dangereuse », il n’y a pas lieu de s’inquiéter. C’est parce qu’il passera relativement loin de notre planète. Son approche la plus proche sera d’environ 4,9 millions de km, soit 13 fois la distance moyenne de la Terre à la Lune, selon le Center for the Study of Near-Earth Objects (CNEOS) géré par le Jet Propulsion Laboratory (JPL), de la NASA. .

Les « objets potentiellement dangereux » (PHO) sont tous les corps, qu’il s’agisse d’astéroïdes ou de comètes, dont l’orbite coupe celle de la Terre à une distance minimale de 7,5 millions de kilomètres (19,5 fois la distance entre la Terre et la Lune) et ont un diamètre d’environ 140 mètres ou plus.

En règle générale, le projet utilise un télescope basé près de Rome, dirigé par le fondateur Gianluca Masi. « L’astéroïde potentiellement dangereux (138971) 2001 CB21 aura une rencontre relativement proche et évidemment sûre avec notre planète », a déclaré Masi dans un communiqué. « Le projet de télescope virtuel vous le montrera en direct, en ligne : rejoignez-nous depuis le confort de votre maison ! ».

La NASA scanne l’espace à la recherche d’astéroïdes qui pourraient menacer la Terre

Comme le souligne Space.com, la NASA surveille constamment les astéroïdes à l’aide d’un réseau de télescopes partenaires, ainsi que d’observations spatiales, organisées par le Bureau de coordination de la défense planétaire.

L’agence teste systématiquement les technologies de défense contre les astéroïdes, en utilisant des ressources telles que le vaisseau spatial DART (Double Asteroid Redirection Test) de 550 kg, qui entrera en septembre en collision avec l’astéroïde Dimorphos, une « lune » de l’astéroïde Didymos, dans une tentative de modifier son orbite pour déterminer l’efficacité de cette méthode.

