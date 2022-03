Les astronautes d’Axiom promettent de « ne pas déranger » l’équipage de l’ISS

La mission hache-1, la première mission privée à emmener des astronautes civils vers la Station spatiale internationale (ISS), ne devrait pas perturber l’équipage actuel de la mégastructure en orbite autour de la Terre. C’est du moins ce qu’a assuré le commandant Michael López-Alegría, qui, lors d’un briefing virtuel pour les astronautes et la presse, promu par Axiom et la NASA, a déclaré qu’il « veillera » à ce que l’équipe « ne perturbe pas la station des membres actuels pendant qu’ils sont là. »

« Nous avons la plus grande sensibilité à cela, et nous pensons que c’est un excellent exemple à donner aux futurs membres d’équipage », a déclaré le commandant. « Tout le monde dans notre équipe est très dévoué, très professionnel, et nous prenons cela très, très au sérieux. »

L’ISS a toujours un équipage hétérogène, avec des astronautes de la NASA et de l’ESA, ainsi que des cosmonautes de Roscosmos. D’autres agences ont également déjà envoyé leurs voyageurs à la structure spatiale. Contrairement à la croyance populaire, cependant, ils ne sont pas seulement « là » : l’ISS est une plaque tournante pour la recherche scientifique dans divers domaines, et les astronautes mènent toujours des expériences sur divers piliers, de la virologie à l’ingénierie mécanique.

« Nous savons que ce n’est pas du tourisme », a déclaré López-Alegría, notant que ses astronautes voyageront également dans le cadre de la mission Axiom pour « mener des recherches scientifiques sérieuses ».

La mission hache-1 il s’agit de la première mission privée à transporter des astronautes vers l’ISS. Exploité par Axiom avec l’aide de la NASA et de SpaceX, il fournira la fusée Falcon 9 et le vaisseau spatial Crew Dragon pour transporter l’équipage. López-Alegría, le commandant, est un astronaute vétéran qui a passé du temps sur l’ISS et, maintenant à son cinquième voyage dans l’espace, part en tant qu’entrepreneur pour Axiom Space.

Calmer les esprits d’un équipage presque entièrement composé de « primo-astronautes » est probablement le meilleur choix : malgré le sentiment de camaraderie entre les astronautes de la NASA (US) et de Roscosmos (Russie), les tensions provoquées par la guerre russo-ukrainienne ici sur La Terre a déjà transporté des questions dans l’espace. Placer les touristes dans un environnement potentiellement instable peut exacerber une situation déjà tendue.

La mission Ax-1 n’a pas de date de lancement fixe, mais la promesse est qu’elle quittera la Terre au plus tard le 30 mars 2022.

