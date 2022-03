Plus de 25 millions BRL de subventions : la NASA sélectionne des projets de technologie spatiale futuriste

Afin de financer des études préliminaires sur des technologies pouvant être utilisées dans de futures missions aérospatiales, l’agence spatiale américaine a institué le programme Innovative Advanced Concepts (NIAC) de la NASA.

Image: NASA – Divulgation NIAC

Fondé en 2011, en tant que successeur de l’Institute for Advanced Concepts, le programme vient d’annoncer les projets les plus récents récompensés qui, ensemble, totalisent 5,1 millions de dollars américains (environ 25,8 millions de reais).

« Alors que nous nous concentrons sur des destinations de plus en plus difficiles à explorer avec des humains et des robots, des idées innovantes et une réflexion future seront essentielles pour nous aider à atteindre de nouveaux jalons », a déclaré l’administratrice adjointe de la NASA, Pam Melroy, dans un communiqué de l’agence NASA. « Des concepts comme ceux-ci étudiés avec ce nouveau cycle de financement du NIAC nous aident à élargir la portée de ce que nous pouvons faire une réalité. »

Parmi les projets sélectionnés, 12 sont de nouvelles propositions d’études de phase I, ainsi que cinq bourses de phase II qui permettront aux chercheurs de poursuivre leurs travaux antérieurs sur des concepts novateurs.

Encore aux premiers stades de développement, les projets sélectionnés ne sont pas considérés comme des missions officielles de la NASA. Les boursiers de la phase I recevront 175 000 USD chacun pour une étude de neuf mois, et les boursiers de la phase II recevront 600 000 USD chacun pour une étude sur une période de deux ans.

« La mission de la NASA d’explorer l’univers nécessite de nouvelles technologies et de nouvelles façons de faire », a déclaré Jim Reuter, administrateur associé de la Direction des missions de technologie spatiale (STMD) de l’agence au siège à Washington. « L’étude de ces idées créatives est la première étape pour transformer la science-fiction en réalité scientifique. »

Découvrez quelques concepts de technologies spatiales sélectionnés par l’agence

Parmi les nouveaux projets de la phase I, il y a une nouvelle conception d’un vaisseau spatial habité qui offre plus de radioprotection sur les longs voyages que les modules d’équipage conventionnels. Il y a aussi une conception pour un avion électrique complètement silencieux et une idée pour un vaisseau spatial qui pourrait exploiter la chaleur du soleil pour le propulser hors du système solaire à très haute altitude, entre autres propositions.

John Mather, lauréat du prix Nobel de physique 2006 et astrophysicien au Goddard Space Flight Center de la NASA, propose un concept qui pourrait aider l’humanité à étudier les exoplanètes lointaines semblables à la Terre. Une ombre d’étoiles de la taille d’un terrain de football dans l’espace serait alignée avec des télescopes au sol, bloquant la lumière des étoiles lointaines et permettant aux astronomes de rechercher des signes de vie dans les atmosphères des planètes d’autres systèmes stellaires.