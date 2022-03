Trous noirs : de l’idée oubliée à la sensation de la cosmologie moderne

Quand Albert Einstein a publié sa Théorie de la Relativité Générale, il y a plus de 100 ans, il a révolutionné la Physique et a sauvé la possibilité de l’existence de l’un des objets les plus énigmatiques de l’Univers : le trous noirs.

L’existence d’étoiles massives, si denses que même la lumière ne pourrait pas échapper à leur attraction gravitationnelle, a été proposée pour la première fois au 18ème siècle par le pasteur anglais John Michell. A cette époque, la lumière était considérée comme un corpuscule, très petit en taille et en masse.

Cependant, lorsque la nature ondulatoire de la lumière a été découverte, l’idée a été abandonnée, car, en tant qu’onde, la lumière n’aurait pas de masse, et selon la physique newtonienne, si elle n’avait pas de masse, elle ne pourrait pas être attirée par la gravité.

L’idée a été enterrée pendant plus d’un siècle, jusqu’à la théorie générale de la relativité. Selon Einstein, la gravité n’est pas une force mais une distorsion dans le tissu de l’espace-temps. Ainsi, la matière déforme l’espace comme une boule de bowling placée sur un trampoline, et cela attire d’autres corps qui passent à proximité.

L’une des principales implications de ceci est que, même si elle n’a pas de masse, la lumière serait également affectée par la gravité. La preuve scientifique de cette théorie a eu lieu en 1919, à partir de l’observation d’une éclipse ici au Brésil, dans la ville de Sobral. Et avec les preuves, l’idée du trou noir a refait surface.

Lors de l’éclipse totale de 1919, les astronomes ont mesuré la déviation de la lumière d’une étoile par le champ gravitationnel du Soleil, prouvant la théorie générale de la relativité d’Einstein. Image : Publicité / Observatoire National

En fait, le trou noir était un surnom affectueux pour « l’étoile effondrée par gravité ». Le surnom « got it », bien que le nom complet explique un peu plus son origine : chaque étoile de l’Univers vit dans un bras de fer constant entre son énorme gravité, qui attire toute la matière vers le centre de l’étoile, et l’énergie produit par l’étoile fusion atomique en son cœur, expulsant la matière.

À la fin de la vie d’une étoile, lorsque toutes les sources d’énergie stellaire sont épuisées, la gravité gagne la bataille et l’étoile s’effondre. Lorsque des étoiles de plus de 10 masses solaires s’effondrent, elles produisent une supernova, une explosion cataclysmique qui peut être encore plus brillante que la luminosité de toute votre galaxie. Et ce qui reste de l’étoile se transforme en un trou noir.

Bien que le trou noir ait déjà été prédit mathématiquement dans les équations d’Einstein, lui-même ne croyait pas que de tels objets pouvaient exister en pratique. Mais les physiciens à l’origine de la nouvelle cosmologie inaugurée par Einstein ont étudié ces objets en profondeur et ont réussi à déterminer non seulement comment ils se forment, mais aussi une partie de leur nature étrange et mystérieuse.

Un trou noir est un corps extrêmement dense, qui concentre dans un petit espace toute la matière restante de l’étoile qui l’a créé. Pour vous donner une idée, si notre Soleil devenait un trou noir, il concentrerait toute la matière de ses 1,5 millions de kilomètres actuels dans une sphère d’à peine 6 kilomètres de diamètre. Vous pourriez le contourner en quelques heures si vous n’étiez pas écrasé par la gravité.

Chaque trou noir a une région appelée « horizon des événements« , déterminé par rayon de Schwarzschild qui dépend de votre masse. De l’horizon des événements, rien ne peut échapper au trou noir et son intérieur est si bizarre que nos lois de la physique ne fonctionnent pas là-bas.

Bien que tout cela puisse être calculé et prouvé mathématiquement, prouver l’existence de trous noirs nécessiterait un moyen de les observer. Et même si nous ne pouvons pas les observer directement, nous pouvons observer leurs effets.

Au centre de la Voie lactée se trouve un trou noir supermassif d’environ 4 millions de masses solaires. Bien que nous ne puissions pas le voir directement, nous pouvons clairement voir son influence gravitationnelle sur les étoiles proches d’elle.