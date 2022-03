OneWeb retire les employés du cosmodrome après les demandes du gouvernement russe

Vous vous souvenez quand, mercredi dernier (2), nous avons annoncé le lancement d’un groupe de satellites OneWeb, à effectuer depuis le cosmodrome de Baïkonour, opéré au Kazakhstan par le gouvernement russe et son agence spatiale, Roscosmos ? Eh bien, on dirait que c’est annulé.

Initialement, la société basée à Londres et la Russie ont déclaré que malgré le climat politique tendu en Europe en raison de la guerre russo-ukrainienne, le lancement poursuivrait son calendrier. Cependant, peu de temps après la mise en ligne de la note, Roscosmos a annoncé qu’il ne poursuivrait pas la procédure à moins que OneWeb ne garantisse que les 36 satellites à bord d’une fusée Soyouz ne seraient pas utilisés à des fins militaires contre la Russie.

Lire aussi

Image

Une autre demande des Russes était que le gouvernement britannique se sépare complètement de OneWeb. Le parlement britannique a approuvé l’achat d’une partie de la société satellite pour la sauver de la faillite en 2020, devenant ainsi copropriétaire de la société.

Disons simplement que OneWeb (et le Royaume-Uni) n’a aimé aucune des suggestions : l’entreprise a déjà ordonné le retrait de ses employés du cosmodrome de Baïkonour. Le gouvernement britannique a également confirmé, via une note, qu’il n’avait pas l’intention de vendre sa participation dans OneWeb.

Compte tenu du refus de OneWeb et des actions qui ont suivi, il est probable que le lancement des satellites n’aura pas lieu. Le gouvernement russe, cependant, n’a pas encore exprimé sa réplique.

L’activité principale de OneWeb est d’offrir une connexion Internet par satellite aux zones isolées du câblage en fibre optique. La société britannique vise à créer une constellation de plus de 600 satellites en orbite terrestre, garantissant une couverture et une stabilité Internet à tout moment. A ce jour, plus de 420 satellites ont été placés en orbite par la société.

L’utilisation militaire de satellites commerciaux serait sans précédent dans l’histoire de OneWeb, mais elle n’est pas difficile à concevoir : en janvier 2020, l’armée irakienne a attaqué la base américaine d’Al Assad avec un missile. Avant l’attaque, les Irakiens planifiaient leur renseignement grâce à des photos achetées… à des satellites commerciaux d’imagerie.

En outre, une étude de 2021 a souligné que les satellites de Starlink – un concurrent de OneWeb – pourraient être utilisés comme méthode de positionnement global si le réseau GPS était interrompu par un dysfonctionnement ou une attaque – qu’il s’agisse d’une attaque physique ou d’un piratage.

Dans le cas de OneWeb, la situation est encore dans le « peut-être », mais il est fort probable que le partenariat de l’entreprise avec le gouvernement russe soit revu. La sortie de vendredi ne serait qu’une dans un calendrier rempli de rendez-vous, après tout.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !