Chat infecté par le delta : mutations similaires à celles observées chez l’homme

Grâce au séquençage génomique, on a découvert qu’un chat était infecté par la variante Delta, mais le virus présentait peu de mutations.

Activez les notifications pour recevoir des mises à jour sur

Un chat de Pennsylvanie, aux États-Unis, a été infecté par la variante Delta (anciennement deuxième indienne) du coronavirus SARS-CoV-2, avant qu’elle ne soit supplantée presque partout par la variante Omicron (B.1.1.529). Le félin, une femelle de 11 ans, a plus précisément été infecté par AY.3, une des sous-variantes de la lignée découverte en Inde en 2020. On pense que le chat a été infecté par son propriétaire, qui avait contracté COVID-19 plusieurs jours avant que son chat ne développe des symptômes. L’homme a également été totalement isolé du chat, après l’avoir laissé aux soins d’un membre de la famille. Mais ce n’était pas suffisant pour la protéger. Après quelques jours, en effet, il a commencé à manifester des problèmes gastro-intestinaux tels que des vomissements et des selles molles, ainsi que de la léthargie et de l’inappétence. Elle a donc été emmenée à l’hôpital vétérinaire, où on lui a diagnostiqué une infection au coronavirus SARS-CoV-2. Suite au séquençage génomique d’échantillons fécaux, il a été déterminé que c’était la variante Delta qui l’avait infectée. L’aspect le plus significatif de cette étude est que les séquences du virus détectées chez le chat ne différaient pas significativement de celles chez l’homme, un détail considéré comme prometteur par les chercheurs.

Décrivant le cas du chat infecté par la variante Delta, une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de la faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Pennsylvanie, qui a collaboré étroitement avec des collègues de la Perelman School of Medicine et du Ryan Veterinary Hospital. . Les scientifiques, dirigés par le professeur Elizabeth M. Lennon, maître de conférences au Département des sciences cliniques et de médecine avancée de l’Université de Philadelphie, se sont concentrés sur les animaux infectés par le coronavirus SARS-CoV-2 depuis le début de la pandémie. Comme on le sait, en effet, l’agent pathogène pandémique est capable d’infecter un grand nombre d’animaux – selon une étude de l’Université de Californie à Davis, il existe plus de 400 vertébrés sensibles – et de nombreuses espèces sont impliquées depuis la fin de 2019. Les chiens, les cerfs (y compris les cerfs de Virginie sauvages), les visons, les lions, les tigres, les léopards des neiges, les gorilles et bien d’autres se sont également révélés positifs pour les chats, qui sont particulièrement vulnérables à la contagion. Le principal risque, selon les experts, est celui de perdre totalement le contrôle du virus chez les animaux et de donner lieu à une soi-disant panzoozie, dans laquelle le virus circule dans diverses espèces, continuant à développer des mutations potentiellement plus dangereuses.

C’est précisément pour cette raison que trouver un chat avec une variante Delta peu mutée par rapport à celle qui affecte les humains est une bonne nouvelle. Cela peut signifier que le SRAS-CoV-2 ne développe pas de voies évolutives particulières chez les félins, il ne faut donc pas s’attendre à l’émergence de variants significativement mutés et donc plus problématiques. « Lorsque nous avons examiné l’échantillonnage aléatoire de séquences humaines de notre zone géographique, il n’y avait rien de radicalement différent dans l’échantillon de notre chat », a déclaré le professeur Lennon dans un communiqué de presse. « Donc, notre point de départ était que le chat n’était pas infecté par un virus qui était en quelque sorte très différent », a-t-elle ajouté. Le virus pourrait donc peu changer chez les félins et c’est certainement une excellente nouvelle pour la gestion de la pandémie, même si pour le moment il n’est pas possible de confirmer quoi que ce soit, puisqu’il ne s’agit que d’un cas. Il convient également de souligner qu’à ce jour, il n’existe aucune preuve scientifique que les chats positifs peuvent infecter les humains (alors que l’inverse est vrai), mais il est toujours important de continuer à surveiller la circulation du virus dans d’autres espèces pour de multiples raisons, de la conservation au risque potentiel de nouvelles variantes et de nouvelles retombées. Les détails de la recherche « SARS-CoV-2 Delta Variant (AY.3) in the Feces of a Domestic Cat » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Viruses.