Votre nom peut voler autour de la Lune lors de la mission Artemis I de la NASA ; savoir-faire

Envie de voler avec la NASA autour de la Lune ? Eh bien, pour l’instant, c’est un privilège pour les astronautes formés et sélectionnés, mais l’agence a trouvé un moyen d’accorder à n’importe qui dans le monde la chance d’avoir son nom sur l’une des missions spatiales les plus attendues de ces derniers temps : le programme Artemis. , qui a pour principal objectif d’établir à nouveau la présence humaine dans notre satellite naturel.

Dans le cadre des préparatifs pour ramener les humains sur la Lune, la NASA effectuera un vol sans pilote, et vous pourrez en faire partie. Image : Artsiom P –

Et pour en faire partie, c’est infiniment plus facile que de participer aux longs et judicieux processus de sélection que subissent les astronautes. Rendez-vous simplement sur le site Web de la mission Artemis et inscrivez-vous.

En cliquant sur « Get Boarding Pass », vous serez redirigé vers le formulaire d’inscription, qui est très simple. Entrez votre prénom, votre nom et un mot de passe de quatre à sept chiffres.