Le Brésil rejoint le plus grand centre de recherche scientifique du monde, après un processus de 12 ans

Désormais, le processus d’affiliation dépend de l’approbation du Congrès national, principalement en termes financiers, car on estime que le Brésil devra payer 10 millions de dollars américains (51 millions de reais, au taux de change actuel). Cependant, le ministère de la Science, de la Technologie et de l’Innovation (MCTI) indique que le budget du ministère a déjà réservé les ressources nécessaires pour que la contribution annuelle du pays soit couverte.

Les choses sont tellement bien engagées que le ministre Marcos Pontes est déjà à Genève pour signer le mandat d’adhésion, lors d’une cérémonie officielle qui se tiendra ce jeudi (3).

« Cet accord est une attente de douze ans pour la communauté scientifique et aussi pour le secteur productif au Brésil », a déclaré le ministre dans une interview à l’UOL. Selon lui, l’accord permettra un plus grand échange de chercheurs et l’implication d’entités brésiliennes dans des projets internationaux.

Selon Pontes, l’affiliation apportera également des résultats au secteur productif, puisque les entreprises pourront fournir des équipements pour les extensions du CERN et la maintenance prévue dans le système.

En ce qui concerne la contribution annuelle élevée, le ministre a déclaré que l’investissement sera récupéré en vendant des produits d’entreprises nationales sur le marché mondial.

Le ministre de la Science, de la Technologie et de l’Innovation, Marcos Pontes, est à Genève pour signer le contrat d’adhésion du Brésil au CERN. Image : Marcos Pontes – Instagram

Ce qui manque pour que le Brésil soit enfin membre du CERN

Après la signature, le délai d’un an commence à courir pour la ratification de l’engagement par le Congrès national. Ce n’est qu’après que l’accord entrera en vigueur.

Le processus a commencé à se dessiner en 2010, pour s’accélérer l’année suivante, sous le gouvernement de Dilma Rousseff. À l’époque, des diplomates brésiliens ont commencé à négocier la signature d’une lettre d’intention entre le ministère de la Science et de la Technologie et le CERN, une entité qui est entrée dans l’histoire avec l’ouverture du World Wide Web, Internet, au domaine public en 1993. , et avec le plus grand accélérateur de particules au monde.

En 2012, le ministre des sciences de l’époque, Aloizio Mercadante, s’est même rendu à Genève et a promis d’accélérer le processus. Cette même année, le CERN envoie une délégation pour évaluer la situation au Brésil, et le résultat est positif.

Cependant, en 2013, il y a eu certains bruits dans la communication du CERN avec le gouvernement, et la direction du laboratoire était assez mécontente de la lenteur du processus.

Le scientifique Rolf Heuer, directeur du CERN à l’époque, a même ironisé lorsqu’on l’a interrogé sur le manque de retour d’information du gouvernement brésilien. « Savez-vous ce qu’est un trou noir ? Le retard au Brésil est incompréhensible ».

La crise a été résolue et le Brésil a même envoyé la documentation requise par le CERN, qui a annoncé que le pays remplissait les critères d’adhésion. Ainsi, le conseil d’administration du laboratoire suisse a autorisé la signature d’un traité d’adhésion entre l’entité et Brasilia. Bien que le contrat ait été envoyé au Brésil, qui devrait être signé en 2014, cela ne s’est jamais produit.

Des chercheurs brésiliens participent déjà aux études du CERN de manière indépendante

Si les négociations se concrétisent enfin après la signature du traité par le ministre Marcos Pontes et l’approbation du Congrès, cela ouvrira la voie à des appels d’offres millionnaires et à la formation de centaines de scientifiques, en plus de permettre au Brésil de participer activement à certains des plus grands projets scientifiques dans le monde. . De plus, nous pourrons faire partie du conseil d’administration de l’entité, bien que sans droit de vote.

Certains chercheurs brésiliens participent déjà activement à de nombreux projets du CERN, comme l’accélérateur de particules lui-même. Cependant, cela se produit toujours individuellement ou par le biais d’accords institutionnels.

S’il devient effectivement membre associé, le Brésil pourra concourir pour des postes d’employés et les chercheurs et entreprises brésiliens pourront participer régulièrement aux appels d’offres du CERN, pour fournir à la fois des services et du matériel.

Reste maintenant à rester dans la foule pour que la signature de l’accord ne s’arrête pas là, et que les négociations soient enfin conclues.

