Une usine de pigments vieille de 40 000 ans découverte en Chine apporte de nouvelles preuves sur la culture de l’époque

Une étude publiée ce mercredi (2) dans la revue scientifique natureréalisé par une équipe internationale de chercheurs, apporte des informations sans précédent sur le mode de vie d’un groupe de personnes qui vivaient en Chine il y a 40 000 ans.

Les fouilles menées sur le site archéologique de Xiamabei, dans le bassin de Nihewan, au nord du pays, ont révélé la présence d’une ancienne fabrique d’« ocre », un pigment argileux naturel, qui éclaire d’un jour nouveau les processus d’innovation et de diversification culturelle qui a eu lieu dans l’est de l’Asie pendant une période de mélange génétique et technologique.

À ce jour, on sait très peu de choses sur la vie et les adaptations culturelles des premiers peuples asiatiques de cette phase. Dans la recherche de réponses, le bassin du Nihewan, avec une richesse de sites archéologiques allant de 2 millions à 10 mille ans d’existence, est l’une des meilleures opportunités pour comprendre l’évolution des comportements culturels dans la région.

Il s’agit de la première preuve connue de traitement de l’ocre en Asie de l’Est, en grande partie à cause d’un ensemble distinctif d’outils en pierre en forme de lame qui ne ressemble à rien d’autre que l’on y voit.

L’analyse des résultats offre de nouvelles perspectives importantes sur l’innovation culturelle au cours de l’expansion des populations d’Homo sapiens. « Xiamabei diffère de tout autre site archéologique connu en Chine en ce qu’il présente un nouvel ensemble de caractéristiques culturelles à une date précoce », a déclaré Fa-Gang Wang, chercheur à l’Institut provincial des reliques culturelles et d’archéologie du Hebei, l’un des auteurs. de la nouvelle étude.

Des restes d’ocre et d’outils en pierre sculptés à la main ont été trouvés sur le site archéologique de Xiamabei, indiquant l’existence d’un producteur de pigments sur le site. Crédit : Fa-Gang Wang, Francesco d’Errico / Wang et al. Nature. 2022

« La capacité des hominidés à vivre dans des latitudes septentrionales, avec des environnements froids et très saisonniers, a probablement été facilitée par l’évolution de la culture sous la forme d’adaptations économiques, sociales et symboliques », a déclaré Shixia Yang, membre de l’Académie chinoise des sciences. et scientifique à l’Institut Max Planck pour la science de l’histoire humaine à Iéna, en Allemagne. « Les découvertes de Xiamabei nous aident à comprendre ces adaptations et leur rôle potentiel dans la migration humaine. »

Et l’utilisation généralisée de l’ocre est l’une des caractéristiques culturelles les plus importantes trouvées à Xiamabei, comme l’indiquent les artefacts trouvés par les chercheurs, qui ont été utilisés pour traiter de grandes quantités de pigment.

Parmi les découvertes figurent des restes de deux types d’ocre avec des compositions minérales différentes et une longue dalle de calcaire avec des zones lisses contenant des traînées d’ocre, le tout sur une surface de sédiment tachée de rouge.

L’analyse effectuée par des chercheurs de l’Université de Bordeaux, dirigés par le professeur Francesco d’Errico, indique que différents types de pigments ont été traités sur place, par battage et abrasion, pour produire des poudres de différentes couleurs et consistances. La production d’ocre à Xiamabei représente le plus ancien exemple connu de cette pratique en Asie de l’Est.