La NASA crée une « carte lunaire » pour guider les futurs explorateurs – et vous pouvez y accéder

Depuis 2009, Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA a pris de nombreuses photos haute résolution de la surface lunaire. Ces données, ainsi que les informations d’un instrument de cartographie altimètre laser, ont permis aux scientifiques de créer une carte incroyablement détaillée de la Lune.

Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), un satellite de la NASA, a pris de nombreuses photos haute résolution de la surface lunaire depuis 2009. Image : Nasa

Une « feuille de route » détaillée de notre satellite naturel sera extrêmement utile aux astronautes des futures missions lunaires pour parcourir leurs trajectoires avec précision. Et, selon l’agence spatiale américaine, il est désormais possible d’identifier en toute confiance n’importe quelle caractéristique de la Lune, y compris l’emplacement exact de son pôle sud. Grâce à la « QuickMap » interactive, conçue par l’équipe LRO, à travers laquelle tout le monde peut voir et explorer pratiquement chaque parcelle de la Lune.

Avant même le lancement du LRO, l’équipe scientifique avait déjà adopté un système de coordonnées appelé Mean Earth/Polar Axis (Moon ME). C’est maintenant devenu la norme pour cartographier toutes les données lunaires.

La vidéo ci-dessous est une visualisation de données montrant l’emplacement du pôle sud de la Lune.

Dans le système Moon ME, le pôle sud de la Lune est situé sur le bord du cratère Shackleton, à un point marqué par une épingle rouge. L’équipe de visualisation du Goddard Space Flight Center de la NASA explique que si vous considérez Shackleton comme une horloge, avec midi pointant vers la Terre, le pôle sud se situe entre 10 et 11 heures.

La Lune est le corps spatial le plus connu des scientifiques sur Terre

Les cartes topographiques de LRO incluent des informations provenant de l’altimètre laser qui « zappe » la Lune 140 fois par seconde, mesurant les bosses et les dépressions, les coins et les recoins de la surface lunaire avec une précision de 10 cm.

Richard Vondrak, scientifique du projet LRO, dans une déclaration pour le livre « Incredible Stories from Space: A Behind-the-Scenes Look at Missions Changing Our View of the Cosmos », de Nancy Atkinson, a déclaré que l’héritage de la mission sera le « guide de base to Lua », un manuel de cartes pour guider les futurs explorateurs.

« Nous savons à quoi ressemble la Lune dans les moindres détails, et nous avons en fait une meilleure connaissance de la forme, des contours et de la topographie de la Lune que tout autre objet du système solaire », a déclaré Vondrak. « Cela inclut la Terre, car la majeure partie de la surface de la Terre se trouve sous l’océan et le fond marin n’est pas cartographié comme l’est la Lune. »

