Le trou noir le plus proche de la Terre n’est pas un trou noir ; comprendre

De nouvelles recherches menées par la KU Leuven en Belgique ont fini par démystifier une étude précédente, qui prétendait avoir découvert un trou noir dans le système HR 6819 – à seulement 1 000 années-lumière de la Terre. Il s’avère que l’objet n’est même pas un trou noir, selon les nouvelles découvertes.

La chercheuse en astronomie Abigail Frost a dirigé la nouvelle étude, identifiant l’objet comme « un cas probable de vampirisme stellaire », lorsqu’une étoile vole du matériel à une autre, impactant directement la masse des deux.

La recherche met à jour les informations sur le système HR 6819, niant la présence d’un trou noir et affirmant qu’il ne s’agit que d’un système d’étoiles binaires si proches que l’une absorbe la masse de l’autre (Image : Gemini International Observatory / NOIRLab / NSF / AURA / J. Da Silva)

En plaçant le contexte historique, la recherche originale effectuée en 2020 a déclaré qu’il y avait un trou noir dans HR 6819, selon l’auteur Thomas Rivinius. Il a conclu que l’objet était un « système triple », avec une étoile en orbite près d’un trou noir, et une autre étoile avec une orbite plus large passant en arrière-plan.

Toujours en 2020, cependant, Julia Bodensteiner, doctorante à la KU Leuven et associée de la Observatoire européen austral (ESO), a mené une deuxième enquête qui a conclu que le système était en fait « uniquement » binaire, avec deux étoiles distinctes dont chacune absorbait une grande partie de la masse de l’autre.

Entrez Frost, qui s’est associé aux deux chercheurs précédents pour trouver la réponse. Et la conclusion définitive est qu’il n’y a pas de trou noir dans HR 6819.

« Les scénarios que nous examinions étaient très clairs, très différents et facilement distinguables avec le bon instrument », a déclaré Rivinius dans un communiqué. « Nous avons convenu qu’il y avait deux sources de lumière dans le système, donc la question était de savoir si ces sources avaient des orbites proches, comme le suggère le scénario du vampirisme stellaire, ou si elles étaient plus éloignées l’une de l’autre, comme le suggérait le scénario du trou noir. le plus proche de la Terre ».

La recherche originale effectuée par Ravinius était basée sur des informations recueillies par un petit télescope. Et cela s’est avéré être la différence, puisque la nouvelle étude a été réalisée dans le cadre de la Très grand télescope (VLT) de l’ESO et le Très grand interféromètre (VLTI) – deux instruments incroyablement puissants situés au Chili. Les deux ont pu produire des images plus détaillées que celles utilisées à l’origine par Ravinius.

Et ils sont assez clairs : il n’y a que deux étoiles très proches l’une de l’autre – et un total de zéro trou noir.

« Notre meilleure interprétation jusqu’à présent est que nous observons ce système binaire juste après que l’une des étoiles ait absorbé l’atmosphère de son compagnon », a déclaré Bodensteiner.

« Capturer une phase post-interaction de cette manière est extrêmement difficile car elle est incroyablement courte », a poursuivi Frost. « Cela rend nos conclusions sur le système HR 6819 assez excitantes, car il se présente comme un candidat parfait pour la façon dont ce vampirisme affecte l’évolution des étoiles massives et, par conséquent, la formation des phénomènes qui lui sont associés, tels que les ondes gravitationnelles et les explosions violentes. d’étoiles. supernova ».

Tous les détails sont décrits dans un papier publié par la revue scientifique Astronomie & Astrophysique.

