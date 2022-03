La Russie « détourne » une fusée et refuse de lancer des satellites OneWeb

Dans une situation inédite dans le secteur aérospatial, l’agence spatiale russe (Roscosmos) refuse de procéder au lancement de 36 satellites pour la société britannique OneWeb, à moins que ses exigences ne soient remplies.

Le lancement était prévu ce vendredi (4), au départ du cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, à bord d’une fusée Soyouz-2.1b. Les engins spatiaux font partie d’une constellation d’accès Internet haut débit par satellite que OneWeb est en train de construire, qui compte déjà 428 des 648 satellites programmés en orbite.

Mais les Russes ont surpris le monde mercredi (2) avec deux exigences : en plus d’une garantie que les satellites ne seront pas utilisés à des fins militaires, Roscosmos veut que le gouvernement britannique se débarrasse de sa participation dans OneWeb, résultat d’un renflouement pour l’entreprise lorsqu’elle a déclaré faillite en 2020.

Si ces demandes ne sont pas satisfaites d’ici 15h30 ce vendredi (4), la fusée sera retirée de la rampe de lancement. Et compte tenu de sa nature soudaine, il est prudent de dire que le lancement est, en fait, annulé.

Il n’y a pas de négociation sur OneWeb : le gouvernement britannique ne vend pas sa part. Nous sommes en contact avec d’autres actionnaires pour discuter des prochaines étapes… – Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) 2 mars 2022

Selon Kwasi Kwarteng, secrétaire d’État britannique aux affaires, à l’énergie et à la stratégie industrielle, et également membre du parlement du pays, « Il n’y a pas de négociation sur OneWeb : le gouvernement britannique ne vendra pas sa participation. Nous sommes en contact avec d’autres actionnaires pour discuter des prochaines étapes », a-t-il déclaré via Twitter.

Il convient de rappeler que ce ne serait pas la première version de OneWeb réalisée par les Russes. En fait ce serait le 13, toujours avec une fusée Soyouz-2.1b / Fregat-M. Et à toutes les occasions précédentes, Roscosmos ne s’est jamais soucié des utilisations potentielles des satellites ou de la participation du gouvernement britannique dans l’entreprise.

En d’autres termes, tout l’épisode est une représailles aux sanctions que la Russie, et par extension son programme spatial, reçoit après que le pays a lancé une campagne militaire et envahi l’Ukraine le 24.

Le pays a récemment annoncé le retrait de son équipe travaillant pour l’Agence spatiale européenne (ESA) et d’autres clients sur les lancements commerciaux de Kourou, en Guyane française. Avec cela, le lancement d’une autre fusée Soyouz avec deux satellites pour le système de navigation européen Galileo, prévu pour le 6 avril, a été annulé.

L’agence spatiale américaine (NASA) et l’ESA sont confrontées à un autre dilemme : depuis plus de 20 ans, elles sont partenaires de Roscosmos dans la construction et l’exploitation de la Station spatiale internationale (ISS), et le laboratoire a été conçu de telle manière que le « côté » aurait du mal à travailler sans le « côté russe », et inversement. Pour l’instant, la NASA affirme qu’en orbite tout se passe bien, sans préjudice de la coopération spatiale.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !