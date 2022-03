La Patagonie est plus haute, et maintenant les scientifiques veulent savoir pourquoi

La fonte des glaces (fonte des glaces) et l’élévation du terrain qui contemple la Patagonie, en Amérique du Sud, sont liées à un espace vide dans les plaques tectoniques du continent – ce qui a incité un groupe de chercheurs à étudier la relation entre tous ces effets. .

Selon l’équipe dirigée par le géologue Douglas Wiens, professeur d’arts et de sciences à l’Université de Saint-Louis, la première étude sismique de la Patagonie a été achevée et décrit en détail la dynamique des mouvements géologiques sous la surface.

Dans des régions comme le glacier Perito Moreno en Argentine, ils font monter le terrain de la Patagonie (Image : VarnaK/)

« Les variations de la taille des glaciers à mesure qu’ils grandissent et rétrécissent, combinées à la structure du manteau que nous avons envisagée pour cette étude, entraînent rapidement une élévation variable dans la région », a déclaré Hannah Mark, ancienne étudiante postdoctorale et chercheuse principale.

La conclusion : une faille non comblée dans la plaque tectonique sud-américaine a permis à des matériaux plus chauds et visqueux du manteau de s’écouler sous la région des Andes, où se trouve la Patagonie. Au-dessus de cette faille, les champs de glace ont commencé à se réduire, enlevant un poids qui avait auparavant fait descendre le continent. Par conséquent, les zones qui étaient auparavant couvertes de glace ont commencé à s’élever.

« Une faible viscosité fait que le manteau réagit au dégel en décennies plutôt qu’en millénaires, comme nous l’avons vu ailleurs, comme au Canada », a déclaré Wiens. « Cela explique pourquoi le GPS a mesuré une grande élévation causée par la perte de masses de glace. Un autre détail important est que la viscosité est plus élevée dans le champ de glace du sud de la Patagonie par rapport à la glace du nord de celui-ci, ce qui aide à expliquer pourquoi les taux d’élévation du terrain varient du nord au sud.

Donc, en termes simples : là où il y avait de la glace, il y a maintenant de l’eau. La glace, solidifiée, était lourde et maintenait le matériau du manteau coulant vers le bas. En fondant, l’eau enlève un poids du manteau, lui permettant de s’élever et, au-dessus, le terrain patagonien.

Mais les géologues indiquent que des preuves de cet effet sont apparues à plusieurs endroits dans le monde : en plus de la Patagonie et du Canada, certaines parties de l’Europe le montrent également – ce que les scientifiques appellent « l’ajustement isostatique glaciaire ».

