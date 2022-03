Découvrez les propositions de SpaceX pour assurer la durabilité et la sécurité des satellites Starlink

Avec plus de 2 000 satellites dans sa mégaconstellation Starlink, et avec la perspective de passer à 42 000 de plus d’ici 2025, SpaceX est l’un des plus gros contributeurs à la « surpopulation » de l’orbite terrestre basse. Cela a soulevé de sérieuses inquiétudes parmi les scientifiques de l’espace, car ces appareils compromettent les observations astronomiques, ainsi que le fait qu’ils contribuent à la croissance des déchets spatiaux lorsqu’ils deviennent inopérants.

Le nombre de satellites Starlink en orbite terrestre pourrait atteindre 44 000 d’ici 2025. Image : AleksandrMorrisovich – Selon la société, cependant, des mesures sont déjà prises à cet égard, avec des « ressources importantes » pour parvenir aux meilleures pratiques en matière de satellites Starlink. En effet, dans un communiqué publié sur le site internet de l’entreprise le 22 février et mis à jour lundi dernier (28), SpaceX a présenté un protocole de durabilité et de sécurité. Cette décision de SpaceX intervient au milieu des récentes inquiétudes soulevées par la NASA concernant l’impact que d’autres satellites Starlink auront. L’inquiétude de l’agence fait suite aux critiques concernant la montée en flèche du taux de quasi-collision des satellites Starlink dans l’espace, y compris les risques pour la Station spatiale internationale (ISS), et pour interférer avec les observations astronomiques. Le protocole présenté par SpaceX se concentre plus spécifiquement sur la question des risques de collision et des débris. Dans ce document, la société s’engage à contribuer à « un environnement orbital sûr, à protéger les vols spatiaux habités et à garantir que l’environnement reste durable pour les futures missions en orbite terrestre et au-delà ». Principales pratiques à adopter vis-à-vis des satellites Starlink Le long document présente le plan d’approche de SpaceX pour les lancements actuels et futurs des satellites Starlink, y compris une grande maniabilité, le partage de données ouvertes avec d’autres sociétés spatiales, agences et autorités, et un système anticollision dans l’espace à utiliser en dernier recours. Ressource. Selon les mots de SpaceX, voici les principales pratiques que l’entreprise adoptera avec Starlink : Concevoir et construire des satellites hautement fiables et maniables qui ont démontré une fiabilité supérieure à 99 % ;

Opérer à basse altitude (inférieure à 600 km) pour s’assurer qu’il n’y a pas de débris persistants, même dans le cas peu probable d’une défaillance d’un satellite en orbite ;

Insérez des satellites à une altitude particulièrement basse pour vérifier leur état de santé avant de monter sur leur orbite en station/opérationnel;

Partager de manière transparente les informations orbitales avec d’autres propriétaires/opérateurs de satellites ;

Développer un système avancé d’évitement des collisions pour prendre des mesures efficaces lorsque les risques de collision dépassent les limites de sécurité. Les satellites de télécommunications tels que Starlink ont ​​dominé l’orbite terrestre basse et suscité des inquiétudes dans la communauté astroscientifique. Image : CG Alex – Pour sa constellation de satellites Internet haut débit, SpaceX s’appuie sur des technologies avancées telles que les communications optiques ou laser-satellite pour rendre ces meilleures pratiques possibles. En plus de soumettre ses propositions, SpaceX a également invité d’autres opérateurs à se joindre à lui dans des pratiques telles que le partage de données orbitales et la mise à jour des principales parties prenantes gouvernementales, notamment la Federal Communications Commission (FCC), qui régit les activités spatiales de télécommunications en orbite. « SpaceX continue d’innover pour accélérer les technologies spatiales, et nous fournissons actuellement une connectivité Internet indispensable aux personnes à travers la planète, y compris les régions mal desservies et éloignées du monde, avec notre constellation Starlink », indique le communiqué. SpaceX veut encourager d’autres entreprises à adopter des mesures La société a souligné d’autres facteurs qui, selon elle, font de Starlink un système hautement adaptable, notamment un faible taux de défaillance des satellites individuels (1%), un engagement envers les satellites non orbitaux considérés comme présentant un risque de défaillance, ainsi que des boucliers et des équipements spéciaux pour réduire les risques de micrométéorites ou de pannes de batterie causant des problèmes catastrophiques. Pour terminer, dans le cadre de ces pratiques, tous les satellites sont désorbités dans les quatre semaines suivant la fin de leur vie opérationnelle. SpaceX a également indiqué les pratiques de transparence des données qu’il aimerait que d’autres opérateurs adoptent, telles que le partage des paramètres orbitaux sur la plate-forme publique Space-Track.org et la fourniture de « rapports de routine sur l’état du système » à la FCC, qui incluent des manœuvres orbitales pour réduire le risque de collision. . Dans le document, la société d’Elon Musk a reconnu que ses satellites se rapprochaient de gros matériels, tels que l’ISS et la station spatiale chinoise Tiangong, mais a déclaré que son système de risque de collision avait été vérifié avec le programme d’évaluation et d’analyse des risques de conjonction (CARA) de la NASA, dans le cadre d’un accord sur la loi spatiale avec l’agence. Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !