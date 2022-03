La vie extraterrestre peut être biochimiquement différente de la vie telle que nous la connaissons

En fait, la recherche de la vie au-delà de la Terre se concentre sur tout ce qui a émergé des composés chimiques, leurs réactions respectives et les interactions entre les molécules qui ressemblent aux formes de vie que nous avons ici : des micro-organismes unicellulaires tels que les bactéries, les protozoaires, certaines espèces de algues et certains types de champignons, jusqu’aux organismes les plus complexes tels que la plupart des plantes et des animaux (dans lesquels les humains tombent).

Il se trouve que la base de référence que les scientifiques ont entre les mains est toujours la diversité biochimique des êtres terrestres. C’est-à-dire que la recherche de la vie extraterrestre a été limitée à la connaissance de la vie sur Terre en tant que paramètre, recherchant essentiellement «la vie telle que nous la connaissons». Pour les astrobiologistes à la recherche de vie sur d’autres planètes, il n’y a tout simplement aucun outil pour prédire les caractéristiques de « la vie telle que nous ne la connaissons pas ».

Dans une nouvelle recherche publiée dans Actes de l’Académie nationale des sciences (PNAS), une équipe de scientifiques a abordé cette contrainte en identifiant des modèles universels dans la chimie de la vie qui ne semblent pas dépendre de molécules spécifiques. Ces découvertes offrent une nouvelle opportunité de prédire les caractéristiques de la vie extraterrestre avec une biochimie différente de la vie terrestre.

« Nous voulons disposer de nouveaux outils pour identifier et même prédire les caractéristiques de la vie, car nous ne les connaissons pas », déclare la co-auteur Sara Imari Walker de l’Arizona State University (ASU) aux États-Unis. « À cette fin, nous avons l’intention d’identifier les lois universelles qui doivent s’appliquer à tout système biochimique. Cela comprend le développement d’une théorie quantitative des origines de la vie et l’utilisation de la théorie et des statistiques pour guider notre recherche de la vie sur d’autres planètes.

Comme indiqué, sur Terre, la vie émerge de l’interaction de centaines de composés chimiques et de réactions. Certains de ces composés et réactions se retrouvent dans tous les organismes, créant une biochimie universellement partagée pour toute la vie sur notre planète. Cette notion d’universalité est cependant propre à la biochimie connue et ne permet pas de prédictions sur des exemples encore inobservés.

« Nous ne sommes pas seulement les molécules qui font partie de notre corps ; nous, en tant qu’êtres vivants, sommes une propriété émergente des interactions des nombreuses molécules dont nous sommes faits », explique Walker, qui est professeur agrégé à la School of Earth and Space Exploration et directeur adjoint du Beyond Center de l’ASU. « Ce que fait notre travail, c’est développer des moyens de transformer cette vision philosophique en hypothèses scientifiques vérifiables. »

Nouveau type d’universalité biochimique

Dylan Gagler, diplômé de l’ASU en 2020 avec sa maîtrise et est maintenant analyste en bioinformatique au Langone Medical Center de l’Université de New York à Manhattan, est l’auteur principal de l’étude. Il dit s’être intéressé à la biologie universelle par désir de mieux comprendre le phénomène de la vie. « C’est un concept étonnamment difficile à identifier », dit-il. « Autant que je sache, la vie est finalement un processus biochimique, alors je voulais explorer ce que fait la vie à ce niveau. »

Gagler et Walker ont compris que les enzymes, en tant que moteurs fonctionnels de la biochimie, étaient un bon moyen d’aborder ce concept. En utilisant la base de données intégrée des génomes microbiens et des microbiomes, une plate-forme développée par le département américain de l’énergie, ils ont pu, avec leur équipe de scientifiques, étudier la composition enzymatique des bactéries et des archées (procaryotes) et des eucaryotes (eucaryotes). , et capturent ainsi la majeure partie de la biochimie de la Terre.

Grâce à cette approche, l’équipe a pu découvrir un nouveau type d’universalité biochimique en identifiant des modèles statistiques dans la fonction biochimique des enzymes partagées à travers l’arbre de la vie.

Ce faisant, ils ont vérifié que les modèles statistiques provenaient de principes fonctionnels qui ne peuvent pas être expliqués par l’ensemble commun de fonctions enzymatiques utilisées tout au long de la vie connue, et ils ont identifié des relations d’échelle associées à des types généraux de fonctions.

« Nous avons identifié ce nouveau type d’universalité biochimique à partir des schémas statistiques à grande échelle de la biochimie et avons constaté qu’ils sont plus généralisables à des formes de vie inconnues par rapport à la forme traditionnelle décrite par les molécules et réactions spécifiques communes à toute vie sur Terre. » explique le co-auteur Hyunju Kim, professeur assistant de recherche à l’ASU School of Earth and Space Exploration. « Cette découverte nous permet de développer une nouvelle théorie des règles générales de la vie, qui peut nous guider dans la recherche de nouveaux exemples de vie. »

« Nous pouvons nous attendre à ce que ces résultats se maintiennent n’importe où dans l’univers, et c’est une possibilité passionnante qui motive beaucoup de travaux intéressants à venir », déclare le co-auteur Chris Kempes du Santa Fe Institute.

