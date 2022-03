SpaceX confirme une nouvelle mission Starlink pour le 3/3

Autre semaine, autre série de satellites en vol : SpaceX a confirmé, via Twitter, une autre mission de lancement de satellites depuis Starlink, sa plateforme internet, pour jeudi prochain (3). Si tout se passe comme prévu, une fusée Falcon 9 (série B1060) devrait quitter le Kennedy Space Center à 11 h 35 HE.

SpaceX a nommé la mission «Lien stellaire 4-9« , et il transportera 47 satellites Starlink, renforçant la méga constellation d’artefacts créée par SpaceX pour offrir une connexion Internet haut débit aux clients dans les zones isolées, où le câblage à fibre optique normal n’arrive pas, ou arrive avec des difficultés et des oscillations. .

La mission a également une autre prémisse intéressante : le Falcon 9 B1060 effectuera sa 11e tentative de lancement et de retour sur ce vol. En cas de succès, ce sera le troisième booster SpaceX à surpasser la propre projection de fusée à 10 vols de SpaceX. En d’autres termes : en pensant à une « limite » de 10 vols et en voyant un propulseur la dépasser, la société d’Elon Musk a été soit conservatrice dans le développement du Falcon 9, soit a trouvé un moyen d' »allonger » leur durée de vie.

Avant le B1060, les deux autres fusées Falcon 9 à avoir réussi l’exploit étaient les B1051 et B1058. En chiffres exprimés, cela signifie que trois des 19 fusées Falcon 9 Block 5, le modèle le plus récent, ont effectué 33 (ou 37%) des 89 vols effectués avec un Falcon 9 depuis mai 2018 – un témoignage de la fiabilité et de la réutilisabilité. de celui-ci. fusée.

Comme à son habitude, SpaceX présentera le lancement de la mission Lien stellaire 4-9 via son site Web officiel et sa chaîne YouTube, via la diffusion en direct. Le joueur ci-dessus peut être utilisé pour suivre l’occasion, alors assurez-vous de tout vérifier avec le Apparence numérique.

