La crise de la NASA met le programme lunaire en danger, l’agence blâme Boeing

Dans un état des lieux rendu mardi dernier (1), l’inspecteur général de la NASA, Paul Martin, n’a pas hésité à critiquer l’agence et ses partenaires tiers concernant le développement du programme lunaire. Artémisqui vise à ramener l’homme sur la lune – un exploit que nous n’avions pas accompli depuis les années 1970.

Selon la mise à jour, l’ensemble du programme est non seulement très en retard, mais son budget d’un milliard de dollars est déjà bien en retard. Selon Martin, une grande partie de ce blâme incombe à Boeing.

Lire aussi

Le SLS sera le système de lancement des capsules lunaires de la NASA, mais son développement n’est pas seulement retardé, il a déjà dépassé son budget d’un milliard de dollars (Image; NASA/Handout)

Pour expliquer: Boeing, avec Lockheed Martin, ont été engagés par la NASA pour développer deux parties importantes du programme lunaire Artemis – la fusée SLS (Système de lancement spatial) et la capsule Orion. Bien que ce plan reste inchangé, Martin comprend que les entreprises ne sont pas aussi dévouées qu’elles le devraient.

« L’un des problèmes que nous avons vus dans le développement du SLS et d’Orion – bien sûr, c’est un développement difficile, sans aucun doute – mais ce que nous avons vu, c’est une mauvaise performance de la part de Boeing », a déclaré l’inspecteur général. .

Cependant, Martin comprend que ces problèmes ont commencé en interne, affirmant que « une planification et une exécution médiocres » signifiaient que tout – depuis le premier appel d’offres du programme – fonctionnait à l’avantage des entrepreneurs, plutôt qu’en faveur de la NASA.

« [Por isso] le développement du SLS coûte déjà des milliards de plus que le budget et accuse des années de retard », a déclaré l’exécutif.

Selon une mise à jour de la NASA elle-même, publiée sur son blog en 2020, le système de lancement du programme lunaire a déjà un coût de 9,1 milliards de dollars américains (46,96 milliards de reais). Mais c’est juste pour la partie technique. Selon Martin, lorsque tout sera prêt, chaque vol vers la lune coûtera 4,1 milliards de dollars américains (21,16 milliards de reais). Tenez-en compte lorsque vous vous souvenez qu’avant la première mission habitée (dont la NASA admet qu’elle pourrait tomber à 2026), nous aurons au moins deux missions sans astronautes, pour montrer la fiabilité et le fonctionnement du SLS.

La NASA a cependant quelques garde-fous pour son programme lunaire : la plus évidente est l’embauche de SpaceX. La société d’Elon Musk développe Starship, son vaisseau spatial de classe orbitale, depuis des années, et l’agence spatiale américaine a déjà embauché la société texane comme une sorte de « sauvegarde ».

L’avantage de cette approche est que le Starship doit passer son premier test complet entre avril et mai 2022, et, selon Musk, chaque lancement de celui-ci coûtera une infime fraction des prix stipulés par la NASA pour le SLS.

Tout dépend de la capacité de la NASA à « vendre son poisson » au Congrès américain. La classe politique du pays critique déjà le projet et, à terme, l’agence devra demander l’approbation de plus d’argent public pour le programme. Pas exactement la tâche la plus facile.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !