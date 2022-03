Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine jeudi, plusieurs satellites ont suivi le conflit militaire depuis l’espace. La société américaine d’observation de la Terre Maxar Technologies, responsable des captures, a déclaré que si certains véhicules étaient « assez espacés » les uns des autres, il existe des tronçons de route où deux à trois d’entre eux peuvent être vus voyager ensemble.

Selon l’agence de presse Reuters, mardi (1er), le ministère russe de la Défense a ordonné aux habitants de Kiev de fuir ou « d’être prêts à mourir ».

Les images satellites confirment les intentions de la Russie. En plus du convoi, des troupes et des hélicoptères d’attaque au sol ont été aperçus dans le sud de la Biélorussie, à moins de 32 km de la frontière ukrainienne.

Une autre image capturée par un satellite Maxar Technologies montre des troupes russes s’approchant de Kiev, capitale de l’Ukraine, assiégée. Image : Maxar Technologies

Dirigée par le dictateur Alexandre Loukachenko, la Biélorussie est l’allié le plus important de la Russie dans cette guerre. Bien que les forces biélorusses ne fassent pas officiellement partie de l’invasion, Loukachenko a ouvertement imputé la situation à l’Occident, affirmant que « les sanctions économiques mises en œuvre par les pays occidentaux en réponse à l’agression russe poussent la planète dans une autre guerre mondiale ».

Vladimir Poutine, le président de la Russie, a insinué à plusieurs reprises qu’il n’hésiterait pas à utiliser l’arme nucléaire pour punir l’Occident pour ses interventions en faveur de l’Ukraine, selon le journal The Independent.

Les médias ukrainiens ont affirmé que les envahisseurs russes avaient utilisé une pompe à vide lors de la bataille dans la deuxième plus grande ville d’Ukraine, Kharkiv. Aussi connues sous le nom d’armes thermobariques, les bombes à vide sont extrêmement destructrices. Ils aspirent l’oxygène de l’environnement pour générer un vide temporaire lors d’une explosion à haute température qui dure beaucoup plus longtemps qu’une explosion conventionnelle. Cela peut vaporiser les corps et causer de graves blessures internes qui peuvent être invisibles de l’extérieur.

