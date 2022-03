La Chine lance une fusée Longue Marche 8 avec 22 satellites pour plusieurs clients

Le gouvernement chinois a lancé une énième mission en «covoiturage« , dans lequel 22 satellites de divers clients ont fait du stop sur une fusée Longue Marche 8 qui a quitté le Centre de lancement de satellites de Wenchang le 27 février 2022.

La mission a vu le placement de plusieurs satellites d’observation de la Terre sur une orbite héliosynchrone (alignée sur le Soleil). Sur les 22 objets, 10 appartenaient à la société chinoise Chang Guang Satellite Technology Corporation, qui a renforcé avec eux la constellation Jilin-1, qui a pour fonction de générer des images de la Terre en très haute résolution toutes les 10 minutes.

Lire aussi

La fusée Longue Marche 8, qui a quitté le centre de vol chinois pour livrer 22 satellites dans l’espace fin février (Image : CNAS/Handout)

En plus de cela, la constellation de Hainan, également une observation terrestre, avait quatre satellites sur le voyage avec le Long March 8. Ceux-ci, en particulier, observent la mer de Chine méridionale, afin d’envoyer des données en temps réel de la région et de permettre le gouvernement chinois à réagir plus rapidement à tout type d’incident. Une seule image de cette constellation est capable de couvrir environ 150 km et de présenter une résolution de 1,55 mètre en profondeur.

Un projet spécifique et unique est le « Venstar », un « micro-nano satellite » développé par l’Université de Wuhan. Ses attributions n’ont pas été dévoilées, mais l’institution affirme qu’il est conçu pour remplir des fonctions « à faible coût, construction rapide et grande flexibilité ». Quelle que soit son utilisation, le discours sous-entend qu’un tel satellite peut être assemblé et lancé rapidement, selon les besoins.

Il s’agissait du deuxième vol d’une fusée Longue Marche 8 (en Chine, Chang Zheng 8). Le premier a été réalisé le 22 décembre 2021 et, comme l’actuel, a également été un succès. Contrairement à la précédente, cependant, cette occasion n’a pas utilisé de propulseurs auxiliaires sur les côtés de la fusée, qui mesure un peu plus de 50 mètres de haut et a un diamètre de 3,35 mètres. Il comporte deux étapes.

Selon les scientifiques chinois, cette mission n’a spécifiquement pas prévu la réutilisation du premier étage, mais ils assurent que cela est possible et devrait être adopté lors de lancements ultérieurs, ce qui devrait réduire les coûts de production et de vol.

Il s’agissait du quatrième lancement depuis la Chine en 2022. Le géant asiatique vise à dépasser l’année 2021, qui s’est clôturée avec 51 missions.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !