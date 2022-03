La NASA veut maintenir le partenariat avec la Russie sur l’ISS et dit que la rupture serait « triste »

Alors qu’ici sur Terre les frictions entre les États-Unis et la Russie augmentent, surtout depuis que le président russe Vladimir Poutine a ordonné l’invasion de l’Ukraine, dans l’espace, la situation semble plus calme entre les pays – dans la mesure du possible.

La NASA ne voudrait pas que les tensions géopolitiques interfèrent avec les relations de coopération entre les États-Unis et la Russie sur la Station spatiale internationale. Image : NASA

Interrogé par Apparence numérique sur les impacts du conflit sur les opérations de la Station spatiale internationale (ISS), construite et entretenue par un consortium de 15 pays dont les États-Unis et la Russie sont les membres les plus importants, la NASA a déclaré que « tout est comme d’habitude ».

« La NASA continue de travailler avec la Roscosmos State Space Corporation (Roscosmos) et nos autres partenaires internationaux au Canada, en Europe et au Japon pour maintenir des opérations sûres et continues de la Station spatiale internationale », a déclaré Joshua A. Finch, des relations publiques de l’agence.

Les conflits géopolitiques n’ont jamais interféré avec le fonctionnement de l’ISS

Lundi (28), l’administrateur associé de la NASA pour les opérations spatiales, Kathy Lueders, a réaffirmé les intentions de l’agence de maintenir l’harmonie entre les pays, comme cela a été fait dans d’autres scénarios similaires. « Nous avons déjà opéré dans ce type de situation auparavant, et les deux parties ont toujours travaillé de manière très professionnelle et comprennent à notre niveau l’importance de cette mission fantastique ».

Selon Lueders, les contrôleurs de vol et d’autres employés de la NASA continuent de travailler à Moscou, et les responsables américains et russes communiquent bien. Au « niveau du travail », au moins, il n’y a aucun signe de trouble. « Nous, en tant qu’équipe, fonctionnons comme nous fonctionnions il y a trois semaines », a-t-elle déclaré.

L’agence spatiale américaine prévoit toujours de faire revenir sur Terre son astronaute Mark Vande Hei dans un vaisseau spatial russe Soyouz en avril, atterrissant au Kazakhstan avec deux cosmonautes. Normalement, les responsables de la NASA se rendent en Russie puis au Kazakhstan pour accueillir leurs astronautes. Lueders a déclaré que cela et toutes les autres procédures d’atterrissage habituelles devaient se poursuivre.