Cousins ​​​​de T. Rex: Une étude suggère qu’il existait deux autres espèces de Tyrannosaurus

Une nouvelle analyse des restes squelettiques de plus de 30 tyrannosaures révèle des différences physiques dans le fémur, ainsi que d’autres os et structures dentaires entre les spécimens qui pourraient suggérer que ce dinosaure aurait dû être divisé en trois espèces distinctes. Selon une étude publiée ce mardi (1er) dans La biologie de l’évolutionle genre Tyrannosaurus aurait aussi T. Emperor et T. Regina.

Les paléontologues pensent que Tyrannosaurus rex n’était pas la seule espèce du genre. Crédits :

Des recherches antérieures avaient déjà reconnu la variation parmi les fossiles de Tyrannosaurus dans le fémur et pointé vers des spécimens avec une ou deux fines incisives de chaque côté des extrémités antérieures de la mâchoire.

Gregory Scott Paul, un paléontologue nord-américain indépendant bien connu, et son équipe de chercheurs ont analysé les os et les restes dentaires de 37 spécimens spécifiques de Tyrannosaurus. Ils ont comparé la force du fémur dans 24 des spécimens, une mesure calculée à partir de la longueur et de la circonférence qui donne une indication de la force de l’os. Le diamètre de la base des dents ou de l’espace dans les gencives a également été mesuré pour déterminer si les spécimens avaient une ou deux incisives fines.

La variation du fémur ne serait pas liée au sexe des animaux

Les auteurs ont observé que le fémur variait d’un spécimen à l’autre, certains étant plus robustes et d’autres plus fins. Comme il y avait deux fois plus de fémurs robustes que de fémurs minces parmi les spécimens, cela suggère qu’il ne s’agit pas d’une différence de sexe, ce qui entraînerait probablement une répartition plus équilibrée, selon les chercheurs.

Selon l’étude, la variation des fémurs n’est pas non plus liée à la croissance de l’animal, car des fémurs robustes ont été trouvés chez certains spécimens juvéniles aux deux tiers de la taille d’un adulte et des fémurs effilés ont été identifiés chez certains spécimens déjà en pleine maturité.

Parmi les spécimens utilisés dans l’étude, 28 ont pu être identifiés dans des couches distinctes de sédiments (stratigraphie) dans les formations lanciennes supérieures des Mastrichtiens en Amérique du Nord (estimées entre 67,5 et 66 millions d’années). Les auteurs ont comparé des spécimens de Tyrannosaurus avec d’autres espèces de théropodes trouvées dans les couches sédimentaires inférieures.

Six gros fémurs de tyrannosaures ont été trouvés dans la couche inférieure de sédiments. La variation de la robustesse du fémur dans la couche inférieure n’était pas différente de celle des autres espèces de théropodes, indiquant qu’une seule espèce de Tyrannosaurus existait probablement à cet endroit.

Un seul fémur effilé de tyrannosaure a été identifié dans la couche intermédiaire avec cinq autres dans la couche supérieure, aux côtés de quelques gros. La variation de la résistance osseuse dans la couche supérieure des sédiments était supérieure à celle observée dans certains spécimens de théropodes antérieurs.

Cela suggère que les spécimens de Tyrannosaurus trouvés dans les couches supérieures de sédiments ont physiquement évolué vers des formes plus distinctes par rapport aux spécimens des couches inférieures et à d’autres dinosaures.

Une combinaison de facteurs indique trois espèces distinctes de Tyrannosaurus

« Nous proposons que les changements dans le fémur peuvent avoir évolué au fil du temps à partir d’un ancêtre commun qui présentait des fémurs plus robustes pour devenir plus effilés chez les espèces ultérieures », a déclaré Paul. « Les différences de robustesse du fémur entre les couches de sédiments peuvent être considérées comme suffisamment distinctes pour que les animaux qui y vivaient puissent être considérés comme des espèces distinctes. »

Les auteurs nomment deux nouvelles espèces potentielles de Tyrannosaurus sur la base de leur analyse. Le premier, Tyrannosaurus empereur, fait référence à des spécimens trouvés dans les couches inférieures et moyennes des sédiments, caractérisés par des fémurs plus robustes et généralement deux incisives.

Le second, Tyrannosaurus regina, est lié à des spécimens des couches supérieures et éventuellement moyennes des sédiments, caractérisés par des fémurs effilés et une dent incisive. L’espèce reconnue Tyrannosaurus rex a également été identifiée dans la couche supérieure et peut-être moyenne des sédiments avec des spécimens avec des fémurs plus robustes et une seule incisive.

Les auteurs reconnaissent qu’ils ne peuvent pas exclure que la variation observée soit due à des différences individuelles extrêmes, ou à un dimorphisme sexuel atypique, plutôt qu’à des groupes séparés. Cependant, ils soutiennent que la variation physique trouvée dans les spécimens de Tyrannosaurus combinée à leur stratigraphie indique l’existence de trois espèces distinctes.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !