La NASA engage SpaceX pour trois autres voyages avec Crew Dragon

Ce 1er mars, l’agence spatiale américaine (NASA) a confirmé la contractualisation de trois voyages supplémentaires avec le vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX, portant le volume de services fournis par la société d’Elon Musk à neuf lancements habités au lieu de six. L’annonce confirme une intention déjà dévoilée par le blog officiel de l’agence en décembre 2021.

Des vols avec Crew Dragon, selon la NASA, font partie du programme CCtCap (Capacités de transport d’équipage commercial) que l’agence a avec des entreprises privées comme SpaceX – transportant essentiellement des astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS).

« [O serviço] a un prix fixé par l’entreprise, en modification du contrat de livraison et en quantité indéfinie pour les missions Crew-7, Crew-8 et Crew-9, portant la valeur totale du contrat à 3 490 872 904 USD [R$ 18.014.649.621,09]”, lit un extrait de la déclaration sur le blog officiel de la NASA. « La période d’exécution court jusqu’en mars 2028. La source actuelle et exclusive de modification n’empêche pas la NASA de rechercher d’autres modifications à l’avenir pour des services de transport supplémentaires, si nécessaire. »

En d’autres termes : pour exécuter les missions Crew-7, Crew-8 et Crew-9, SpaceX recevra un peu plus de 18 milliards de R$ jusqu’en mars 2028. Et si la NASA le souhaite, elle pourra demander plus de missions pendant la durée de celle-ci. Contrat.

SpaceX a été approuvé et autorisé pour des missions de transport d’astronautes en novembre 2020. La société dirigée par Elon Musk en est actuellement à sa troisième mission (Crew-3), qui a été lancée avec succès le 11 novembre 2021. Crew-4, dont l’équipage a été largement médiatisé dans les médias, devrait être lancé le 15 avril 2022 à bord d’une fusée Falcon 9.

